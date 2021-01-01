BarnBridge (BOND) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BarnBridge (BOND), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BarnBridge (BOND) Informacije BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched. Službena web stranica: https://barnbridge.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0391D2021f89DC339F60Fff84546EA23E337750f Kupi BOND odmah!

BarnBridge (BOND) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BarnBridge (BOND), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.30M $ 1.30M $ 1.30M Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 7.91M $ 7.91M $ 7.91M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.64M $ 1.64M $ 1.64M Povijesni maksimum: $ 93 $ 93 $ 93 Povijesni minimum: $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 $ 0.1420794991809 Trenutna cijena: $ 0.1639 $ 0.1639 $ 0.1639 Saznajte više o cijeni BarnBridge (BOND)

BarnBridge (BOND) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BarnBridge (BOND) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOND tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOND tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOND tokena, istražite BOND cijenu tokena uživo!

BarnBridge (BOND) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOND pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BOND povijest cijena odmah!

