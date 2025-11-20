BurzaDEX+
Cijena BOMO on Base uživo danas je 0.0003007 USD.BOMO tržišna kapitalizacija je 114,566.7 USD.

BOMO on Base Cijena(BOMO)

1 BOMO u USD cijena uživo:

$0.0003007
$0.0003007$0.0003007
-3.15%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena BOMO on Base (BOMO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:18:44 (UTC+8)

BOMO on Base Cijena danas

Trenutačna cijena BOMO on Base (BOMO) danas je $ 0.0003007, s promjenom od 3.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOMO u USD je $ 0.0003007 po BOMO.

BOMO on Base trenutačno je na #3000 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114.57K, s količinom u optjecaju od 381.00M BOMO. Tijekom posljednja 24 sata, BOMO trgovao je između $ 0.0002975 (niska) i $ 0.000349 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.022125194895044928, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000006003498518756.

U kratkoročnim performansama, BOMO se kretao 0.00% u posljednjem satu i -23.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.66K.

Informacije o tržištu BOMO on Base (BOMO)

No.3000

$ 114.57K
$ 114.57K$ 114.57K

$ 1.66K
$ 1.66K$ 1.66K

$ 150.35K
$ 150.35K$ 150.35K

381.00M
381.00M 381.00M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

76.20%

BASE

Trenutačna tržišna kapitalizacija BOMO on Base je $ 114.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.66K. Količina u optjecaju BOMO je 381.00M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 150.35K.

BOMO on Base Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002975
$ 0.0002975$ 0.0002975
24-satna najniža cijena
$ 0.000349
$ 0.000349$ 0.000349
24-satna najviša cijena

$ 0.0002975
$ 0.0002975$ 0.0002975

$ 0.000349
$ 0.000349$ 0.000349

$ 0.022125194895044928
$ 0.022125194895044928$ 0.022125194895044928

$ 0.000006003498518756
$ 0.000006003498518756$ 0.000006003498518756

0.00%

-3.15%

-23.00%

-23.00%

BOMO on Base (BOMO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BOMO on Base za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000978-3.15%
30 dana$ -0.0007433-71.20%
60 dana$ -0.0067743-95.75%
90 dana$ -0.0097573-97.02%
BOMO on Base promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOMO od $ -0.00000978 (-3.15%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BOMO on Base 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0007433 (-71.20%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BOMO on Base 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOMO od $ -0.0067743 (-95.75%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BOMO on Base 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0097573 (-97.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOMO on Base (BOMO)?

Pogledajte BOMO on Base stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za BOMO on Base

BOMO on Base (BOMO) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za BOMO u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
BOMO on Base (BOMO) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena BOMO on Base mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

Želite li znati koju će cijenu BOMO on Base dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za BOMO predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na BOMO on Base Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati BOMO on Base

Spremni započeti s BOMO on Base? Kupnja BOMO je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji BOMO on Base. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje BOMO on Base (BOMO) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od 381.00M dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i BOMO on Base će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti BOMO on Base (BOMO) Vodič

Što možete učiniti s BOMO on Base

Posjedovanje BOMO on Base omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

Trgovanje s izuzetno niskim naknadama na MEXC-u

Kupnja BOMO on Base (BOMO) na MEXC-u znači veću vrijednost za vaš novac. Kao jedna od kripto platformi s najnižim naknadama na tržištu, MEXC vam pomaže smanjiti troškove već od prve trgovine.

Naknade za spot trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač
Naknade za terminsko trgovanje:
--
Ponuđač
--
Preuzimač

Nadalje, možete trgovati odabranim tokenima na spot tržištu bez ikakvih naknada putem MEXC-ovog Festivala bez naknada.

Što je BOMO on Base (BOMO)

Bomo is driven by its passionate holders who share a common interest in fun, memes, and the potential of decentralized finance.

BOMO on Base Resurs

Za dublje razumijevanje BOMO on Base, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena BOMO on Base web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOMO on Base

Koliko će 1 BOMO on Base vrijediti 2030. godine?
Ako bi BOMO on Base rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena BOMO on Base i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 14:18:44 (UTC+8)

BOMO on Base (BOMO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

