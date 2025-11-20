BOMO on Base Cijena danas

Trenutačna cijena BOMO on Base (BOMO) danas je $ 0.0003007, s promjenom od 3.15% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOMO u USD je $ 0.0003007 po BOMO.

BOMO on Base trenutačno je na #3000 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 114.57K, s količinom u optjecaju od 381.00M BOMO. Tijekom posljednja 24 sata, BOMO trgovao je između $ 0.0002975 (niska) i $ 0.000349 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.022125194895044928, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000006003498518756.

U kratkoročnim performansama, BOMO se kretao 0.00% u posljednjem satu i -23.00% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.66K.

Informacije o tržištu BOMO on Base (BOMO)

Poredak No.3000 Tržišna kapitalizacija $ 114.57K$ 114.57K $ 114.57K Obujam (24 sata) $ 1.66K$ 1.66K $ 1.66K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 150.35K$ 150.35K $ 150.35K Količina u optjecaju 381.00M 381.00M 381.00M Maksimalna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Ukupna količina 500,000,000 500,000,000 500,000,000 Stopa optjecaja 76.20% Javni blockchain BASE

