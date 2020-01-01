Bombie (BOMB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bombie (BOMB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bombie (BOMB) Informacije Bombie is the top-paying mini-game on Telegram & TON and LINE & Kaia ecosystems, featuring a "Shooting to Earn" mode where players battle zombies to earn $BOMB tokens. It is the first dual-platform game on Telegram and LINE, with a fair-launch tokenomics model. Službena web stranica: https://bombie.xyz/ Bijela knjiga: https://bombie.xyz/#/whitepaper Istraživač blokova: https://tonscan.org/jetton/EQAQZEf6A-BfN8wYVnjdyPWpCXwkTSjhfF5ZWP7AjReM4eEI Kupi BOMB odmah!

Bombie (BOMB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bombie (BOMB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.79M $ 3.79M $ 3.79M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 9.00B $ 9.00B $ 9.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.22M $ 4.22M $ 4.22M Povijesni maksimum: $ 0.00489 $ 0.00489 $ 0.00489 Povijesni minimum: $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 $ 0.000372486781475921 Trenutna cijena: $ 0.0004215 $ 0.0004215 $ 0.0004215 Saznajte više o cijeni Bombie (BOMB)

Bombie (BOMB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bombie (BOMB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOMB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOMB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOMB tokena, istražite BOMB cijenu tokena uživo!

