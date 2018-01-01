BOBO (BOBO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOBO (BOBO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOBO (BOBO) Informacije Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions. Službena web stranica: https://www.bobothebear.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xb90b2a35c65dbc466b04240097ca756ad2005295 Kupi BOBO odmah!

BOBO (BOBO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOBO (BOBO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.55M $ 31.55M $ 31.55M Ukupna količina: $ 66.48T $ 66.48T $ 66.48T Količina u optjecaju: $ 66.13T $ 66.13T $ 66.13T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 32.91M $ 32.91M $ 32.91M Povijesni maksimum: $ 0.0000036 $ 0.0000036 $ 0.0000036 Povijesni minimum: $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 $ 0.00000000004584169 Trenutna cijena: $ 0.000000476993 $ 0.000000476993 $ 0.000000476993 Saznajte više o cijeni BOBO (BOBO)

BOBO (BOBO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOBO (BOBO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BOBO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BOBO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BOBO tokena, istražite BOBO cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BOBO Jeste li zainteresirani za dodavanje BOBO (BOBO) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BOBO, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BOBO na MEXC-u odmah!

BOBO (BOBO) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BOBO pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BOBO povijest cijena odmah!

BOBO Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BOBO? Naša BOBO stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BOBO predviđanje cijene tokena odmah!

