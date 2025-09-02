Više o BOBBSC

Build On BNB Logotip

Build On BNB Cijena(BOBBSC)

1 BOBBSC u USD cijena uživo:

$0.000000050738
$0.000000050738$0.000000050738
-5.76%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Build On BNB (BOBBSC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:11:46 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000000050301
$ 0.000000050301$ 0.000000050301
24-satna najniža cijena
$ 0.000000059121
$ 0.000000059121$ 0.000000059121
24-satna najviša cijena

$ 0.000000050301
$ 0.000000050301$ 0.000000050301

$ 0.000000059121
$ 0.000000059121$ 0.000000059121

$ 0.000000069163117867
$ 0.000000069163117867$ 0.000000069163117867

$ 0.000000000008060386
$ 0.000000000008060386$ 0.000000000008060386

-5.85%

-5.76%

-17.04%

-17.04%

Build On BNB (BOBBSC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000050744. Tijekom protekla 24 sata, BOBBSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000050301 i najviše cijene $ 0.000000059121, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BOBBSC je $ 0.000000069163117867, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000008060386.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BOBBSC se promijenio za -5.85% u posljednjih sat vremena, -5.76% u posljednjih 24 sata i -17.04% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Build On BNB (BOBBSC)

No.1640

$ 21.35M
$ 21.35M$ 21.35M

$ 53.86K
$ 53.86K$ 53.86K

$ 21.35M
$ 21.35M$ 21.35M

420.69T
420.69T 420.69T

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

420,690,000,000,000
420,690,000,000,000 420,690,000,000,000

100.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Build On BNB je $ 21.35M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 53.86K. Količina u optjecaju BOBBSC je 420.69T, s ukupnom količinom od 420690000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 21.35M.

Build On BNB (BOBBSC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Build On BNB za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000000310113-5.76%
30 dana$ -0.000000007906-13.48%
60 dana$ -0.000000000976-1.89%
90 dana$ -0.000000067549-57.11%
Build On BNB promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BOBBSC od $ -0.00000000310113 (-5.76%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Build On BNB 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000007906 (-13.48%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Build On BNB 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BOBBSC od $ -0.000000000976 (-1.89%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Build On BNB 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000067549 (-57.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Build On BNB (BOBBSC)?

Pogledajte Build On BNB stranicu Povijest cijena sada.

Što je Build On BNB (BOBBSC)

build on BNB

Build On BNB dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Build On BNB ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BOBBSC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Build On BNB na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Build On BNB učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Build On BNB Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Build On BNB (BOBBSC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Build On BNB (BOBBSC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Build On BNB.

Provjerite Build On BNB predviđanje cijene sada!

Build On BNB (BOBBSC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Build On BNB (BOBBSC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BOBBSC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Build On BNB (BOBBSC)

Tražiš kako kupiti Build On BNB? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Build On BNB na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BOBBSC u lokalnim valutama

1 Build On BNB(BOBBSC) u VND
0.00133532836
1 Build On BNB(BOBBSC) u AUD
A$0.00000007713088
1 Build On BNB(BOBBSC) u GBP
0.00000003704312
1 Build On BNB(BOBBSC) u EUR
0.0000000431324
1 Build On BNB(BOBBSC) u USD
$0.000000050744
1 Build On BNB(BOBBSC) u MYR
RM0.00000021413968
1 Build On BNB(BOBBSC) u TRY
0.00000208608584
1 Build On BNB(BOBBSC) u JPY
¥0.000007459368
1 Build On BNB(BOBBSC) u ARS
ARS$0.00006989529304
1 Build On BNB(BOBBSC) u RUB
0.00000408793664
1 Build On BNB(BOBBSC) u INR
0.000004465472
1 Build On BNB(BOBBSC) u IDR
Rp0.00083186871936
1 Build On BNB(BOBBSC) u KRW
0.000070673706
1 Build On BNB(BOBBSC) u PHP
0.00000289849728
1 Build On BNB(BOBBSC) u EGP
￡E.0.00000246209888
1 Build On BNB(BOBBSC) u BRL
R$0.00000027604736
1 Build On BNB(BOBBSC) u CAD
C$0.00000006951928
1 Build On BNB(BOBBSC) u BDT
0.00000616691832
1 Build On BNB(BOBBSC) u NGN
0.0000775901132
1 Build On BNB(BOBBSC) u COP
$0.00020379094864
1 Build On BNB(BOBBSC) u ZAR
R.0.00000089360184
1 Build On BNB(BOBBSC) u UAH
0.00000209927928
1 Build On BNB(BOBBSC) u VES
Bs0.000007408624
1 Build On BNB(BOBBSC) u CLP
$0.000049069448
1 Build On BNB(BOBBSC) u PKR
Rs0.00001437881984
1 Build On BNB(BOBBSC) u KZT
0.00002731092824
1 Build On BNB(BOBBSC) u THB
฿0.0000016390312
1 Build On BNB(BOBBSC) u TWD
NT$0.00000155378128
1 Build On BNB(BOBBSC) u AED
د.إ0.00000018623048
1 Build On BNB(BOBBSC) u CHF
Fr0.0000000405952
1 Build On BNB(BOBBSC) u HKD
HK$0.00000039529576
1 Build On BNB(BOBBSC) u AMD
֏0.00001937507408
1 Build On BNB(BOBBSC) u MAD
.د.م0.00000045568112
1 Build On BNB(BOBBSC) u MXN
$0.00000094586816
1 Build On BNB(BOBBSC) u SAR
ريال0.00000019029
1 Build On BNB(BOBBSC) u PLN
0.00000018420072
1 Build On BNB(BOBBSC) u RON
лв0.00000021972152
1 Build On BNB(BOBBSC) u SEK
kr0.00000047648616
1 Build On BNB(BOBBSC) u BGN
лв0.00000008423504
1 Build On BNB(BOBBSC) u HUF
Ft0.00001712559256
1 Build On BNB(BOBBSC) u CZK
0.0000010580124
1 Build On BNB(BOBBSC) u KWD
د.ك0.00000001547692
1 Build On BNB(BOBBSC) u ILS
0.0000001699924
1 Build On BNB(BOBBSC) u AOA
Kz0.00004625670808
1 Build On BNB(BOBBSC) u BHD
.د.ب0.000000019079744
1 Build On BNB(BOBBSC) u BMD
$0.000000050744
1 Build On BNB(BOBBSC) u DKK
kr0.00000032323928
1 Build On BNB(BOBBSC) u HNL
L0.00000132746304
1 Build On BNB(BOBBSC) u MUR
0.0000023240752
1 Build On BNB(BOBBSC) u NAD
$0.00000089106464
1 Build On BNB(BOBBSC) u NOK
kr0.00000050693256
1 Build On BNB(BOBBSC) u NZD
$0.00000008575736
1 Build On BNB(BOBBSC) u PAB
B/.0.000000050744
1 Build On BNB(BOBBSC) u PGK
K0.00000021464712
1 Build On BNB(BOBBSC) u QAR
ر.ق0.00000018470816
1 Build On BNB(BOBBSC) u RSD
дин.0.00000507592232

Za dublje razumijevanje Build On BNB, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Build On BNB web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Build On BNB

Koliko Build On BNB (BOBBSC) vrijedi danas?
Cijena BOBBSC uživo u USD je 0.000000050744 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BOBBSC u USD?
Trenutačna cijena BOBBSC u USD je $ 0.000000050744. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Build On BNB?
Tržišna kapitalizacija za BOBBSC je $ 21.35M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BOBBSC?
Količina u optjecaju za BOBBSC je 420.69T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BOBBSC?
BOBBSC je postigao ATH cijenu od 0.000000069163117867 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BOBBSC?
BOBBSC je vidio ATL cijenu od 0.000000000008060386 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BOBBSC?
24-satni obujam trgovanja za BOBBSC je $ 53.86K USD.
Hoće li BOBBSC još narasti ove godine?
BOBBSC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BOBBSC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:11:46 (UTC+8)

Build On BNB (BOBBSC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

1 BOBBSC = 0.00000 USD

