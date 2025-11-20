Pacu Jalur Cijena danas

Trenutačna cijena Pacu Jalur (BOATKID) danas je $ 0.0002254, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BOATKID u USD je $ 0.0002254 po BOATKID.

Pacu Jalur trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BOATKID. Tijekom posljednja 24 sata, BOATKID trgovao je između $ 0.0002254 (niska) i $ 0.000235 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BOATKID se kretao 0.00% u posljednjem satu i +64.76% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 4.76.

Informacije o tržištu Pacu Jalur (BOATKID)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 4.76$ 4.76 $ 4.76 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 224.89K$ 224.89K $ 224.89K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 997,735,729 997,735,729 997,735,729 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Pacu Jalur je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 4.76. Količina u optjecaju BOATKID je --, s ukupnom količinom od 997735729. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 224.89K.