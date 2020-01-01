Binary Token (BNRY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Binary Token (BNRY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Binary Token (BNRY) Informacije The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem. Službena web stranica: https://www.thebinaryholdings.com/ Bijela knjiga: https://docs.thebinaryholdings.com/ Istraživač blokova: https://optimistic.etherscan.io/token/0xb5090d514bcaca7dafb7e52763658844121f346d Kupi BNRY odmah!

Binary Token (BNRY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Binary Token (BNRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 102.20M $ 102.20M $ 102.20M Povijesni maksimum: $ 0.2802 $ 0.2802 $ 0.2802 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.01022 $ 0.01022 $ 0.01022 Saznajte više o cijeni Binary Token (BNRY)

Binary Token (BNRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Binary Token (BNRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BNRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNRY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BNRY tokena, istražite BNRY cijenu tokena uživo!

Binary Token (BNRY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BNRY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BNRY povijest cijena odmah!

