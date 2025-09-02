Više o BNRY

Binary Token Cijena(BNRY)

1 BNRY u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Binary Token (BNRY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:40:08 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Binary Token (BNRY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01023. Tijekom protekla 24 sata, BNRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01014 i najviše cijene $ 0.01026, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNRY je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNRY se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.19% u posljednjih 24 sata i +0.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Binary Token (BNRY)

$ 74.62K
$ 74.62K$ 74.62K

$ 102.30M
$ 102.30M$ 102.30M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

OP

Trenutačna tržišna kapitalizacija Binary Token je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 74.62K. Količina u optjecaju BNRY je --, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 102.30M.

Binary Token (BNRY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Binary Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000194+0.19%
30 dana$ -0.00065-5.98%
60 dana$ -0.0023-18.36%
90 dana$ -0.00934-47.73%
Binary Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BNRY od $ +0.0000194 (+0.19%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Binary Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00065 (-5.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Binary Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNRY od $ -0.0023 (-18.36%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Binary Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00934 (-47.73%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Binary Token (BNRY)?

Pogledajte Binary Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Binary Token (BNRY)

The Binary Holdings provides Web3 infrastructure for telecommunication companies in emerging economies across Southeast Asia with over 40m users currently. The project's native utility token, $BNRY is used for network gas and all transactions within the TBH ecosystem.

Binary Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Binary Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BNRY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Binary Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Binary Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Binary Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Binary Token (BNRY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Binary Token (BNRY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Binary Token.

Provjerite Binary Token predviđanje cijene sada!

Binary Token (BNRY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Binary Token (BNRY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNRY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Binary Token (BNRY)

Tražiš kako kupiti Binary Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Binary Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BNRY u lokalnim valutama

1 Binary Token(BNRY) u VND
269.20245
1 Binary Token(BNRY) u AUD
A$0.0155496
1 Binary Token(BNRY) u GBP
0.0074679
1 Binary Token(BNRY) u EUR
0.0086955
1 Binary Token(BNRY) u USD
$0.01023
1 Binary Token(BNRY) u MYR
RM0.0431706
1 Binary Token(BNRY) u TRY
0.4209645
1 Binary Token(BNRY) u JPY
¥1.50381
1 Binary Token(BNRY) u ARS
ARS$14.0909043
1 Binary Token(BNRY) u RUB
0.8242311
1 Binary Token(BNRY) u INR
0.901263
1 Binary Token(BNRY) u IDR
Rp167.7048912
1 Binary Token(BNRY) u KRW
14.2478325
1 Binary Token(BNRY) u PHP
0.5848491
1 Binary Token(BNRY) u EGP
￡E.0.4964619
1 Binary Token(BNRY) u BRL
R$0.0556512
1 Binary Token(BNRY) u CAD
C$0.0140151
1 Binary Token(BNRY) u BDT
1.2455025
1 Binary Token(BNRY) u NGN
15.6661197
1 Binary Token(BNRY) u COP
$41.0842938
1 Binary Token(BNRY) u ZAR
R.0.1799457
1 Binary Token(BNRY) u UAH
0.4240335
1 Binary Token(BNRY) u VES
Bs1.49358
1 Binary Token(BNRY) u CLP
$9.90264
1 Binary Token(BNRY) u PKR
Rs2.9036832
1 Binary Token(BNRY) u KZT
5.5177551
1 Binary Token(BNRY) u THB
฿0.3302244
1 Binary Token(BNRY) u TWD
NT$0.3134472
1 Binary Token(BNRY) u AED
د.إ0.0375441
1 Binary Token(BNRY) u CHF
Fr0.008184
1 Binary Token(BNRY) u HKD
HK$0.079794
1 Binary Token(BNRY) u AMD
֏3.9134865
1 Binary Token(BNRY) u MAD
.د.م0.09207
1 Binary Token(BNRY) u MXN
$0.1907895
1 Binary Token(BNRY) u SAR
ريال0.0383625
1 Binary Token(BNRY) u PLN
0.0372372
1 Binary Token(BNRY) u RON
лв0.0442959
1 Binary Token(BNRY) u SEK
kr0.0960597
1 Binary Token(BNRY) u BGN
лв0.0170841
1 Binary Token(BNRY) u HUF
Ft3.4548756
1 Binary Token(BNRY) u CZK
0.2133978
1 Binary Token(BNRY) u KWD
د.ك0.00312015
1 Binary Token(BNRY) u ILS
0.0342705
1 Binary Token(BNRY) u AOA
Kz9.3253611
1 Binary Token(BNRY) u BHD
.د.ب0.00385671
1 Binary Token(BNRY) u BMD
$0.01023
1 Binary Token(BNRY) u DKK
kr0.0651651
1 Binary Token(BNRY) u HNL
L0.2681283
1 Binary Token(BNRY) u MUR
0.468534
1 Binary Token(BNRY) u NAD
$0.180048
1 Binary Token(BNRY) u NOK
kr0.1021977
1 Binary Token(BNRY) u NZD
$0.0172887
1 Binary Token(BNRY) u PAB
B/.0.01023
1 Binary Token(BNRY) u PGK
K0.0432729
1 Binary Token(BNRY) u QAR
ر.ق0.0373395
1 Binary Token(BNRY) u RSD
дин.1.024023

Binary Token Resurs

Za dublje razumijevanje Binary Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Binary Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Binary Token

Koliko Binary Token (BNRY) vrijedi danas?
Cijena BNRY uživo u USD je 0.01023 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNRY u USD?
Trenutačna cijena BNRY u USD je $ 0.01023. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Binary Token?
Tržišna kapitalizacija za BNRY je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNRY?
Količina u optjecaju za BNRY je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNRY?
BNRY je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNRY?
BNRY je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNRY?
24-satni obujam trgovanja za BNRY je $ 74.62K USD.
Hoće li BNRY još narasti ove godine?
BNRY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNRY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:40:08 (UTC+8)

Binary Token (BNRY) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

