Bifrost (BNC) Tokenomika

Bifrost (BNC) Informacije Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp. Službena web stranica: https://bifrost.io Bijela knjiga: https://docs.bifrost.io Istraživač blokova: https://bifrost.subscan.io/ Kupi BNC odmah!

Bifrost (BNC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bifrost (BNC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.88M $ 4.88M $ 4.88M Ukupna količina: $ 80.00M $ 80.00M $ 80.00M Količina u optjecaju: $ 47.89M $ 47.89M $ 47.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.15M $ 8.15M $ 8.15M Povijesni maksimum: $ 10 $ 10 $ 10 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.10184 $ 0.10184 $ 0.10184 Saznajte više o cijeni Bifrost (BNC)

Bifrost (BNC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bifrost (BNC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BNC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BNC tokena, istražite BNC cijenu tokena uživo!

