Bifrost (BNC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10151. Tijekom protekla 24 sata, BNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09993 i najviše cijene $ 0.1037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNC je $ 6.767289497189354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNC se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -2.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Bifrost (BNC)
No.1432
$ 4.87M
$ 4.87M$ 4.87M
$ 205.17K
$ 205.17K$ 205.17K
$ 8.12M
$ 8.12M$ 8.12M
47.99M
47.99M 47.99M
80,000,000
80,000,000 80,000,000
80,000,000
80,000,000 80,000,000
59.98%
2021-10-21 00:00:00
BNC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Bifrost je $ 4.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 205.17K. Količina u optjecaju BNC je 47.99M, s ukupnom količinom od 80000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.12M.
Bifrost (BNC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Bifrost za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0008582
-0.84%
30 dana
$ -0.0034
-3.25%
60 dana
$ -0.01463
-12.60%
90 dana
$ -0.03145
-23.66%
Bifrost promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BNC od $ -0.0008582 (-0.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Bifrost 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0034 (-3.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Bifrost 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNC od $ -0.01463 (-12.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Bifrost 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03145 (-23.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bifrost (BNC)?
Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.
Bifrost dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bifrost ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BNC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Bifrost na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bifrost učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Bifrost Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Bifrost (BNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bifrost (BNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bifrost.
Razumijevanje tokenomike Bifrost (BNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Bifrost (BNC)
Tražiš kako kupiti Bifrost? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bifrost na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.