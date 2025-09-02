Što je Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bifrost Koliko Bifrost (BNC) vrijedi danas? Cijena BNC uživo u USD je 0.10151 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BNC u USD? $ 0.10151 . Provjerite Trenutačna cijena BNC u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Bifrost? Tržišna kapitalizacija za BNC je $ 4.87M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BNC? Količina u optjecaju za BNC je 47.99M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNC? BNC je postigao ATH cijenu od 6.767289497189354 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNC? BNC je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za BNC? 24-satni obujam trgovanja za BNC je $ 205.17K USD . Hoće li BNC još narasti ove godine? BNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.

