Bifrost Logotip

Bifrost Cijena(BNC)

1 BNC u USD cijena uživo:

$0.10131
-0.84%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bifrost (BNC)
Bifrost (BNC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.09993
24-satna najniža cijena
$ 0.1037
24-satna najviša cijena

$ 0.09993
$ 0.1037
$ 6.767289497189354
$ 0
-0.76%

-0.84%

-2.75%

-2.75%

Bifrost (BNC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.10151. Tijekom protekla 24 sata, BNCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.09993 i najviše cijene $ 0.1037, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BNC je $ 6.767289497189354, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BNC se promijenio za -0.76% u posljednjih sat vremena, -0.84% u posljednjih 24 sata i -2.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bifrost (BNC)

No.1432

$ 4.87M
$ 205.17K
$ 8.12M
47.99M
80,000,000
80,000,000
59.98%

2021-10-21 00:00:00

BNC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bifrost je $ 4.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 205.17K. Količina u optjecaju BNC je 47.99M, s ukupnom količinom od 80000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.12M.

Bifrost (BNC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bifrost za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008582-0.84%
30 dana$ -0.0034-3.25%
60 dana$ -0.01463-12.60%
90 dana$ -0.03145-23.66%
Bifrost promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BNC od $ -0.0008582 (-0.84%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bifrost 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0034 (-3.25%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bifrost 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BNC od $ -0.01463 (-12.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bifrost 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.03145 (-23.66%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bifrost (BNC)?

Pogledajte Bifrost stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bifrost (BNC)

Bifrost is an scalable, non-custodial decentralized cross-chain liquidity staking specialized parachain (Omnichain LSD Layer1) built on Polkadot, currently supporting liquidity derivatives on over 9+ blockchains. Bifrost's mission is to aggregate staking liquidity from over 80% of PoS consensus chains through cross-chain derivatives, providing standardized cross-chain interest-bearing derivatives for Polkadot relay chain, parachains, and heterogeneous public chains bridged with Polkadot, reducing the user's staking threshold, improving the proportion of multi-chain staking, increasing the underlying returns of ecological applications, and building a StakeFi ecosystem of user, multi-chain, and ecological application tripartite empowerment and positive feedback loop. Bifrost has received several million dollars in financial support from institutions such as NGC, SNZ, DFG, CMS, and grants from the Web3 Foundation, and is also a member of the Substrate Builders Program and Web3 Bootcamp.

Bifrost dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bifrost ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BNC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bifrost na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bifrost učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bifrost Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bifrost (BNC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bifrost (BNC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bifrost.

Provjerite Bifrost predviđanje cijene sada!

Bifrost (BNC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bifrost (BNC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BNC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bifrost (BNC)

Tražiš kako kupiti Bifrost? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bifrost na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BNC u lokalnim valutama

1 Bifrost(BNC) u VND
2,671.23565
1 Bifrost(BNC) u AUD
A$0.1542952
1 Bifrost(BNC) u GBP
0.0741023
1 Bifrost(BNC) u EUR
0.0862835
1 Bifrost(BNC) u USD
$0.10151
1 Bifrost(BNC) u MYR
RM0.4283722
1 Bifrost(BNC) u TRY
4.1751063
1 Bifrost(BNC) u JPY
¥14.92197
1 Bifrost(BNC) u ARS
ARS$139.8208891
1 Bifrost(BNC) u RUB
8.1776456
1 Bifrost(BNC) u INR
8.93288
1 Bifrost(BNC) u IDR
Rp1,664.0980944
1 Bifrost(BNC) u KRW
141.3780525
1 Bifrost(BNC) u PHP
5.7982512
1 Bifrost(BNC) u EGP
￡E.4.9252652
1 Bifrost(BNC) u BRL
R$0.5522144
1 Bifrost(BNC) u CAD
C$0.1390687
1 Bifrost(BNC) u BDT
12.3365103
1 Bifrost(BNC) u NGN
155.2138655
1 Bifrost(BNC) u COP
$407.6702506
1 Bifrost(BNC) u ZAR
R.1.7875911
1 Bifrost(BNC) u UAH
4.1994687
1 Bifrost(BNC) u VES
Bs14.82046
1 Bifrost(BNC) u CLP
$98.16017
1 Bifrost(BNC) u PKR
Rs28.7638736
1 Bifrost(BNC) u KZT
54.6336971
1 Bifrost(BNC) u THB
฿3.2797881
1 Bifrost(BNC) u TWD
NT$3.1082362
1 Bifrost(BNC) u AED
د.إ0.3725417
1 Bifrost(BNC) u CHF
Fr0.081208
1 Bifrost(BNC) u HKD
HK$0.7907629
1 Bifrost(BNC) u AMD
֏38.7585482
1 Bifrost(BNC) u MAD
.د.م0.9115598
1 Bifrost(BNC) u MXN
$1.8921464
1 Bifrost(BNC) u SAR
ريال0.3806625
1 Bifrost(BNC) u PLN
0.3684813
1 Bifrost(BNC) u RON
лв0.4395383
1 Bifrost(BNC) u SEK
kr0.9531789
1 Bifrost(BNC) u BGN
лв0.1685066
1 Bifrost(BNC) u HUF
Ft34.2586099
1 Bifrost(BNC) u CZK
2.1164835
1 Bifrost(BNC) u KWD
د.ك0.03096055
1 Bifrost(BNC) u ILS
0.3400585
1 Bifrost(BNC) u AOA
Kz92.5334707
1 Bifrost(BNC) u BHD
.د.ب0.03816776
1 Bifrost(BNC) u BMD
$0.10151
1 Bifrost(BNC) u DKK
kr0.6466187
1 Bifrost(BNC) u HNL
L2.6555016
1 Bifrost(BNC) u MUR
4.649158
1 Bifrost(BNC) u NAD
$1.7825156
1 Bifrost(BNC) u NOK
kr1.0140849
1 Bifrost(BNC) u NZD
$0.1715519
1 Bifrost(BNC) u PAB
B/.0.10151
1 Bifrost(BNC) u PGK
K0.4293873
1 Bifrost(BNC) u QAR
ر.ق0.3694964
1 Bifrost(BNC) u RSD
дин.10.1540453

Bifrost Resurs

Za dublje razumijevanje Bifrost, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bifrost web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bifrost

Koliko Bifrost (BNC) vrijedi danas?
Cijena BNC uživo u USD je 0.10151 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BNC u USD?
Trenutačna cijena BNC u USD je $ 0.10151. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bifrost?
Tržišna kapitalizacija za BNC je $ 4.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BNC?
Količina u optjecaju za BNC je 47.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BNC?
BNC je postigao ATH cijenu od 6.767289497189354 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BNC?
BNC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BNC?
24-satni obujam trgovanja za BNC je $ 205.17K USD.
Hoće li BNC još narasti ove godine?
BNC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BNC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bifrost (BNC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BNC u USD kalkulator

Iznos

BNC
BNC
USD
USD

1 BNC = 0.10151 USD

Trgujte BNC

BNCUSDT
$0.10131
$0.10131$0.10131
-0.84%

