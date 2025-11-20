Bnb Tiger Inu Cijena danas

Trenutačna cijena Bnb Tiger Inu (BNBTIGER) danas je $ 0.000000000003389, s promjenom od 0.14% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BNBTIGER u USD je $ 0.000000000003389 po BNBTIGER.

Bnb Tiger Inu trenutačno je na #3870 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1.99M, s količinom u optjecaju od 588,659.61T BNBTIGER. Tijekom posljednja 24 sata, BNBTIGER trgovao je između $ 0.000000000003302 (niska) i $ 0.000000000003597 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000000000011449246, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000000001738887.

U kratkoročnim performansama, BNBTIGER se kretao +2.60% u posljednjem satu i -13.97% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 8.42K.

Informacije o tržištu Bnb Tiger Inu (BNBTIGER)

Poredak No.3870 Tržišna kapitalizacija $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Obujam (24 sata) $ 8.42K$ 8.42K $ 8.42K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.39M$ 3.39M $ 3.39M Količina u optjecaju 588,659.61T 588,659.61T 588,659.61T Maksimalna količina 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000,000 Ukupna količina 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 588,659,610,002,000,000 Stopa optjecaja 58.86% Javni blockchain BSC

