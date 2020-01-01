BANANATOK (BNA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BANANATOK (BNA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BANANATOK (BNA) Informacije Bananatok is a crypto themed SNS chatting application. Bananatok supports crypto transaction in chat window without the need to pay gas. Službena web stranica: https://bananatok.io Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x07eef7c8db33b69b7a541829bb988c745e3ca16c Kupi BNA odmah!

BANANATOK (BNA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BANANATOK (BNA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.80B $ 1.80B $ 1.80B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Povijesni maksimum: $ 0.0033859 $ 0.0033859 $ 0.0033859 Povijesni minimum: $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 $ 0.000024995705275666 Trenutna cijena: $ 0.0004303 $ 0.0004303 $ 0.0004303 Saznajte više o cijeni BANANATOK (BNA)

BANANATOK (BNA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BANANATOK (BNA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BNA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BNA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BNA tokena, istražite BNA cijenu tokena uživo!

BANANATOK (BNA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BNA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BNA povijest cijena odmah!

