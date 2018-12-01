Blocery (BLY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blocery (BLY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blocery (BLY) Informacije Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem. Službena web stranica: http://blocery.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/open?id=1wsX-IVEqNpTUvgbsEh9R-CVBjOiNQluY Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf8aD7dFe656188A23e89da09506Adf7ad9290D5d Kupi BLY odmah!

Blocery (BLY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blocery (BLY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 975.00M $ 975.00M $ 975.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.64M $ 3.64M $ 3.64M Povijesni maksimum: $ 1.50142 $ 1.50142 $ 1.50142 Povijesni minimum: $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 $ 0.002898288580552685 Trenutna cijena: $ 0.003639 $ 0.003639 $ 0.003639 Saznajte više o cijeni Blocery (BLY)

Blocery (BLY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blocery (BLY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLY tokena, istražite BLY cijenu tokena uživo!

