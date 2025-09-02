Što je Blocery (BLY)

Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.

Blocery (BLY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blocery (BLY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Blocery Resurs

Za dublje razumijevanje Blocery, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blocery Koliko Blocery (BLY) vrijedi danas? Cijena BLY uživo u USD je 0.003657 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BLY u USD? $ 0.003657 . Provjerite Trenutačna cijena BLY u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Blocery? Tržišna kapitalizacija za BLY je $ 3.57M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BLY? Količina u optjecaju za BLY je 975.00M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLY? BLY je postigao ATH cijenu od 0.676306 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLY? BLY je vidio ATL cijenu od 0.002898288580552685 USD . Koliki je obujam trgovanja za BLY? 24-satni obujam trgovanja za BLY je $ 56.47K USD . Hoće li BLY još narasti ove godine? BLY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLY predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Blocery (BLY) Važna ažuriranja industrije

