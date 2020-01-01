Blur (BLUR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blur (BLUR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blur (BLUR) Informacije Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management. Službena web stranica: https://blur.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x5283d291dbcf85356a21ba090e6db59121208b44 Kupi BLUR odmah!

Blur (BLUR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blur (BLUR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 186.85M $ 186.85M $ 186.85M Ukupna količina: $ 3.00B $ 3.00B $ 3.00B Količina u optjecaju: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 224.49M $ 224.49M $ 224.49M Povijesni maksimum: $ 7.2338 $ 7.2338 $ 7.2338 Povijesni minimum: $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 $ 0.06172254040512737 Trenutna cijena: $ 0.07483 $ 0.07483 $ 0.07483 Saznajte više o cijeni Blur (BLUR)

Blur (BLUR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blur (BLUR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLUR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLUR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLUR tokena, istražite BLUR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BLUR Jeste li zainteresirani za dodavanje Blur (BLUR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BLUR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Blur (BLUR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLUR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

BLUR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLUR? Naša BLUR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

