Što je Blur (BLUR)

Blur is a decentralized pro-NFT marketplace and aggregator that will be governed by $BLUR holders. Blur has been architected to handle the high load, which enables unmatched speed and advanced features including real-time data feed, charts, bulk listing and buying tools, and portfolio management.

Blur (BLUR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blur (BLUR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLUR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Blur Resurs

Za dublje razumijevanje Blur, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blur Koliko Blur (BLUR) vrijedi danas? Cijena BLUR uživo u USD je 0.07399 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BLUR u USD? $ 0.07399 . Provjerite Trenutačna cijena BLUR u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Blur? Tržišna kapitalizacija za BLUR je $ 184.43M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BLUR? Količina u optjecaju za BLUR je 2.49B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLUR? BLUR je postigao ATH cijenu od 45.97859046830362 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLUR? BLUR je vidio ATL cijenu od 0.06172254040512737 USD . Koliki je obujam trgovanja za BLUR? 24-satni obujam trgovanja za BLUR je $ 1.11M USD . Hoće li BLUR još narasti ove godine? BLUR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLUR predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Blur (BLUR) Važna ažuriranja industrije

