Bluwhale Points Cijena danas

Trenutačna cijena Bluwhale Points (BLUP) danas je $ 0.001398, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLUP u USD je $ 0.001398 po BLUP.

Bluwhale Points trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BLUP. Tijekom posljednja 24 sata, BLUP trgovao je između $ 0.000814 (niska) i $ 0.001398 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BLUP se kretao 0.00% u posljednjem satu i -17.77% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 1.99K.

Informacije o tržištu Bluwhale Points (BLUP)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 1.99K$ 1.99K $ 1.99K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bluwhale Points je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.99K. Količina u optjecaju BLUP je --, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.40M.