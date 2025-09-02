Što je Blum (BLUM)

Blum is building a multichain ecosystem of tools for on-chain trading, including a launchpad with streaming capabilities and AI agents, a trading terminal with an integrated bot, perpetuals, and an AI-powered arena for trading strategies. In just one year since its inception, Blum has progressed from being part of the Binance MVB Program to launching a memecoin-focused launchpad where over 240,000 tokens have been created and more than 400,000 traders have participated. We've also launched our own trading bot, further expanding the ecosystem.

Blum (BLUM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blum (BLUM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLUM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blum Koliko Blum (BLUM) vrijedi danas? Cijena BLUM uživo u USD je 0.02939 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BLUM u USD? $ 0.02939 . Kolika je tržišna kapitalizacija Blum? Tržišna kapitalizacija za BLUM je -- USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BLUM? Količina u optjecaju za BLUM je -- USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLUM? BLUM je postigao ATH cijenu od -- USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLUM? BLUM je vidio ATL cijenu od -- USD . Koliki je obujam trgovanja za BLUM? 24-satni obujam trgovanja za BLUM je $ 126.20K USD . Hoće li BLUM još narasti ove godine? BLUM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta.

