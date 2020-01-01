Bluefin (BLUE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bluefin (BLUE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bluefin (BLUE) Informacije Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL. Službena web stranica: https://bluefin.io/ Bijela knjiga: https://learn.bluefin.io/bluefin Istraživač blokova: https://suiscan.xyz/mainnet/coin/0xe1b45a0e641b9955a20aa0ad1c1f4ad86aad8afb07296d4085e349a50e90bdca::blue::BLUE/txs Kupi BLUE odmah!

Bluefin (BLUE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bluefin (BLUE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 19.96M $ 19.96M $ 19.96M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 305.59M $ 305.59M $ 305.59M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 65.32M $ 65.32M $ 65.32M Povijesni maksimum: $ 0.8718 $ 0.8718 $ 0.8718 Povijesni minimum: $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 $ 0.057467810972881075 Trenutna cijena: $ 0.06532 $ 0.06532 $ 0.06532 Saznajte više o cijeni Bluefin (BLUE)

Bluefin (BLUE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bluefin (BLUE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLUE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLUE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLUE tokena, istražite BLUE cijenu tokena uživo!

Bluefin (BLUE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLUE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLUE povijest cijena odmah!

BLUE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLUE? Naša BLUE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLUE predviđanje cijene tokena odmah!

