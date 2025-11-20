Blubird Cijena danas

Trenutačna cijena Blubird (BLU) danas je $ 0.02078, s promjenom od 0.76% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLU u USD je $ 0.02078 po BLU.

Blubird trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BLU. Tijekom posljednja 24 sata, BLU trgovao je između $ 0.02078 (niska) i $ 0.02094 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BLU se kretao 0.00% u posljednjem satu i -4.60% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 519.00.

Informacije o tržištu Blubird (BLU)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 519.00$ 519.00 $ 519.00 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.08M$ 2.08M $ 2.08M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blubird je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 519.00. Količina u optjecaju BLU je --, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.08M.