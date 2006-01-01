Bit Ultra (BLT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bit Ultra (BLT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bit Ultra (BLT) Informacije Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization. Službena web stranica: https://bit-ultra.com/ Bijela knjiga: https://jumpshare.com/v/vKdP4hUWYsO2s9zNRrRy Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xB95462682257e272E7D32c4214A3197a3B7cCf5e Kupi BLT odmah!

Bit Ultra (BLT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bit Ultra (BLT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.94M $ 12.94M $ 12.94M Povijesni maksimum: $ 0.094735 $ 0.094735 $ 0.094735 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.006161 $ 0.006161 $ 0.006161 Saznajte više o cijeni Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra (BLT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bit Ultra (BLT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLT tokena, istražite BLT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BLT Jeste li zainteresirani za dodavanje Bit Ultra (BLT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BLT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BLT na MEXC-u odmah!

Bit Ultra (BLT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLT povijest cijena odmah!

BLT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLT? Naša BLT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLT predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!