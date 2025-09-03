Više o BLT

Bit Ultra Logotip

Bit Ultra Cijena(BLT)

1 BLT u USD cijena uživo:

$0.009078
$0.009078$0.009078
-0.09%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bit Ultra (BLT)
Bit Ultra (BLT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.17%

-0.09%

+110.62%

+110.62%

Bit Ultra (BLT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.009078. Tijekom protekla 24 sata, BLTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0085 i najviše cijene $ 0.00921, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLT se promijenio za -0.17% u posljednjih sat vremena, -0.09% u posljednjih 24 sata i +110.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bit Ultra (BLT)

$ 166.14K
$ 166.14K$ 166.14K

$ 19.06M
$ 19.06M$ 19.06M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bit Ultra je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 166.14K. Količina u optjecaju BLT je --, s ukupnom količinom od 2100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.06M.

Bit Ultra (BLT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bit Ultra za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000818-0.09%
30 dana$ -0.030922-77.31%
60 dana$ -0.030922-77.31%
90 dana$ -0.030922-77.31%
Bit Ultra promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BLT od $ -0.00000818 (-0.09%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bit Ultra 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.030922 (-77.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bit Ultra 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BLT od $ -0.030922 (-77.31%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bit Ultra 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.030922 (-77.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bit Ultra (BLT)?

Pogledajte Bit Ultra stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bit Ultra (BLT)

Bit Ultra is revolutionizing global finance by bridging the gap between traditional asset management and blockchain technology through innovative Real World Asset (RWA) tokenization.

Bit Ultra dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bit Ultra ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BLT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bit Ultra na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bit Ultra učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bit Ultra Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bit Ultra (BLT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bit Ultra (BLT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bit Ultra.

Provjerite Bit Ultra predviđanje cijene sada!

Bit Ultra (BLT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bit Ultra (BLT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bit Ultra (BLT)

Tražiš kako kupiti Bit Ultra? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bit Ultra na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BLT u lokalnim valutama

1 Bit Ultra(BLT) u VND
238.88757
1 Bit Ultra(BLT) u AUD
A$0.01388934
1 Bit Ultra(BLT) u GBP
0.00671772
1 Bit Ultra(BLT) u EUR
0.0077163
1 Bit Ultra(BLT) u USD
$0.009078
1 Bit Ultra(BLT) u MYR
RM0.03830916
1 Bit Ultra(BLT) u TRY
0.37374126
1 Bit Ultra(BLT) u JPY
¥1.343544
1 Bit Ultra(BLT) u ARS
ARS$12.33418782
1 Bit Ultra(BLT) u RUB
0.73114212
1 Bit Ultra(BLT) u INR
0.79877322
1 Bit Ultra(BLT) u IDR
Rp148.81964832
1 Bit Ultra(BLT) u KRW
12.6610866
1 Bit Ultra(BLT) u PHP
0.52089564
1 Bit Ultra(BLT) u EGP
￡E.0.44046456
1 Bit Ultra(BLT) u BRL
R$0.04956588
1 Bit Ultra(BLT) u CAD
C$0.01243686
1 Bit Ultra(BLT) u BDT
1.10406636
1 Bit Ultra(BLT) u NGN
13.96613988
1 Bit Ultra(BLT) u COP
$36.45779268
1 Bit Ultra(BLT) u ZAR
R.0.16049904
1 Bit Ultra(BLT) u UAH
0.3753753
1 Bit Ultra(BLT) u VES
Bs1.352622
1 Bit Ultra(BLT) u CLP
$8.80566
1 Bit Ultra(BLT) u PKR
Rs2.56871088
1 Bit Ultra(BLT) u KZT
4.9016661
1 Bit Ultra(BLT) u THB
฿0.29358252
1 Bit Ultra(BLT) u TWD
NT$0.2791485
1 Bit Ultra(BLT) u AED
د.إ0.03331626
1 Bit Ultra(BLT) u CHF
Fr0.0072624
1 Bit Ultra(BLT) u HKD
HK$0.0708084
1 Bit Ultra(BLT) u AMD
֏3.4727889
1 Bit Ultra(BLT) u MAD
.د.م0.08206512
1 Bit Ultra(BLT) u MXN
$0.16984938
1 Bit Ultra(BLT) u SAR
ريال0.0340425
1 Bit Ultra(BLT) u PLN
0.03322548
1 Bit Ultra(BLT) u RON
лв0.03958008
1 Bit Ultra(BLT) u SEK
kr0.0857871
1 Bit Ultra(BLT) u BGN
лв0.01525104
1 Bit Ultra(BLT) u HUF
Ft3.0856122
1 Bit Ultra(BLT) u CZK
0.19081956
1 Bit Ultra(BLT) u KWD
د.ك0.00276879
1 Bit Ultra(BLT) u ILS
0.03068364
1 Bit Ultra(BLT) u AOA
Kz8.30555298
1 Bit Ultra(BLT) u BHD
.د.ب0.003413328
1 Bit Ultra(BLT) u BMD
$0.009078
1 Bit Ultra(BLT) u DKK
kr0.05818998
1 Bit Ultra(BLT) u HNL
L0.2392053
1 Bit Ultra(BLT) u MUR
0.4162263
1 Bit Ultra(BLT) u NAD
$0.16077138
1 Bit Ultra(BLT) u NOK
kr0.09105234
1 Bit Ultra(BLT) u NZD
$0.0154326
1 Bit Ultra(BLT) u PAB
B/.0.009078
1 Bit Ultra(BLT) u PGK
K0.03803682
1 Bit Ultra(BLT) u QAR
ر.ق0.03304392
1 Bit Ultra(BLT) u RSD
дин.0.91388226

Bit Ultra Resurs

Za dublje razumijevanje Bit Ultra, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bit Ultra web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bit Ultra

Koliko Bit Ultra (BLT) vrijedi danas?
Cijena BLT uživo u USD je 0.009078 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLT u USD?
Trenutačna cijena BLT u USD je $ 0.009078. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bit Ultra?
Tržišna kapitalizacija za BLT je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLT?
Količina u optjecaju za BLT je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLT?
BLT je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLT?
BLT je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLT?
24-satni obujam trgovanja za BLT je $ 166.14K USD.
Hoće li BLT još narasti ove godine?
BLT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Bit Ultra (BLT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

