BloodLoop (BLS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BloodLoop (BLS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BloodLoop (BLS) Informacije Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative. Službena web stranica: https://www.bloodloop.com Bijela knjiga: https://whitepaper.bloodloop.com Istraživač blokova: https://snowtrace.io/token/0x46B9144771Cb3195D66e4EDA643a7493fADCAF9D/balances?chainId=43114 Kupi BLS odmah!

BloodLoop (BLS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BloodLoop (BLS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 69.72K $ 69.72K $ 69.72K Ukupna količina: $ 350.00M $ 350.00M $ 350.00M Količina u optjecaju: $ 52.42M $ 52.42M $ 52.42M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 465.50K $ 465.50K $ 465.50K Povijesni maksimum: $ 0.53828 $ 0.53828 $ 0.53828 Povijesni minimum: $ 0.001459808759129331 $ 0.001459808759129331 $ 0.001459808759129331 Trenutna cijena: $ 0.00133 $ 0.00133 $ 0.00133 Saznajte više o cijeni BloodLoop (BLS)

BloodLoop (BLS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BloodLoop (BLS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLS tokena, istražite BLS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BLS Jeste li zainteresirani za dodavanje BloodLoop (BLS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BLS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BLS na MEXC-u odmah!

BloodLoop (BLS) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLS povijest cijena odmah!

BLS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLS? Naša BLS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLS predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!