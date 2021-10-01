Bloktopia (BLOK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bloktopia (BLOK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bloktopia (BLOK) Informacije Developed in the Unity Engine, the Bloktopia Metaverse is a Skyscraper made up of 21 levels, to pay recognition to 21 million Bitcoin. Bloktopia contains everything that anyone will ever need to know about Cryptocurrency and NFTs. Službena web stranica: https://www.bloktopia.com/ Bijela knjiga: https://www.bloktopia.com/wp-content/uploads/2021/10/Bloktopia-Lightpaper-.pdf Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x229b1b6c23ff8953d663c4cbb519717e323a0a84 Kupi BLOK odmah!

Bloktopia (BLOK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bloktopia (BLOK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.12M $ 5.12M $ 5.12M Ukupna količina: $ 116.93B $ 116.93B $ 116.93B Količina u optjecaju: $ 24.79B $ 24.79B $ 24.79B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 24.16M $ 24.16M $ 24.16M Povijesni maksimum: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Povijesni minimum: $ 0.000207084966786537 $ 0.000207084966786537 $ 0.000207084966786537 Trenutna cijena: $ 0.0002066 $ 0.0002066 $ 0.0002066 Saznajte više o cijeni Bloktopia (BLOK)

Bloktopia (BLOK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bloktopia (BLOK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOK tokena, istražite BLOK cijenu tokena uživo!

Bloktopia (BLOK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLOK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLOK povijest cijena odmah!

BLOK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLOK? Naša BLOK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLOK predviđanje cijene tokena odmah!

