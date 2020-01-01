BLOCX (BLOCX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BLOCX (BLOCX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BLOCX (BLOCX) Informacije "Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience. Službena web stranica: https://blocx.tech/ Bijela knjiga: https://blocx.info/whitepaper/ Istraživač blokova: http://blocxscan.com Kupi BLOCX odmah!

BLOCX (BLOCX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BLOCX (BLOCX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 908.95K $ 908.95K $ 908.95K Ukupna količina: $ 130.66M $ 130.66M $ 130.66M Količina u optjecaju: $ 100.11M $ 100.11M $ 100.11M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M Povijesni maksimum: $ 0.41333 $ 0.41333 $ 0.41333 Povijesni minimum: $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 $ 0.006644840383025562 Trenutna cijena: $ 0.00908 $ 0.00908 $ 0.00908 Saznajte više o cijeni BLOCX (BLOCX)

BLOCX (BLOCX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BLOCX (BLOCX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOCX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOCX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOCX tokena, istražite BLOCX cijenu tokena uživo!

