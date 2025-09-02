BLOCX (BLOCX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0087. Tijekom protekla 24 sata, BLOCXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00848 i najviše cijene $ 0.00949, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLOCX je $ 0.35030075592322985, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.006644840383025562.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLOCX se promijenio za +0.34% u posljednjih sat vremena, -0.11% u posljednjih 24 sata i -3.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BLOCX (BLOCX)
No.2172
$ 870.92K
$ 870.92K$ 870.92K
$ 61.06K
$ 61.06K$ 61.06K
$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M
100.11M
100.11M 100.11M
169,000,000
169,000,000 169,000,000
130,662,741.62002465
130,662,741.62002465 130,662,741.62002465
59.23%
NONE
Trenutačna tržišna kapitalizacija BLOCX je $ 870.92K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 61.06K. Količina u optjecaju BLOCX je 100.11M, s ukupnom količinom od 130662741.62002465. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.47M.
BLOCX (BLOCX) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BLOCX za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000096
-0.11%
30 dana
$ -0.00119
-12.04%
60 dana
$ -0.00331
-27.57%
90 dana
$ -0.00822
-48.59%
BLOCX promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BLOCX od $ -0.0000096 (-0.11%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BLOCX 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00119 (-12.04%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BLOCX 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BLOCX od $ -0.00331 (-27.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BLOCX 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00822 (-48.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
"Proof-of-work cryptocurrency built on the X11 algorithm.With BLOCX, you no longer need to rely on multiple software solutions to manage and protect your digital life. BLOCX. is your one-stop solution, offering a comprehensive range of features and services to simplify and secure your computing experience.
BLOCX dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BLOCX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BLOCX na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BLOCX učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Razumijevanje tokenomike BLOCX (BLOCX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLOCX opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.