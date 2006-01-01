Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blockasset (BLOCKASSET), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blockasset (BLOCKASSET) Informacije Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks. Službena web stranica: https://blockasset.co/ Bijela knjiga: https://blockasset.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://solscan.io/token/NFTUkR4u7wKxy9QLaX2TGvd9oZSWoMo4jqSJqdMb7Nk Kupi BLOCKASSET odmah!

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blockasset (BLOCKASSET), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.43M $ 3.43M $ 3.43M Ukupna količina: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M Količina u optjecaju: $ 312.24M $ 312.24M $ 312.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.52M $ 3.52M $ 3.52M Povijesni maksimum: $ 0.2475 $ 0.2475 $ 0.2475 Povijesni minimum: $ 0.011672450773349961 $ 0.011672450773349961 $ 0.011672450773349961 Trenutna cijena: $ 0.011 $ 0.011 $ 0.011 Saznajte više o cijeni Blockasset (BLOCKASSET)

Blockasset (BLOCKASSET) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blockasset (BLOCKASSET) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLOCKASSET tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLOCKASSET tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLOCKASSET tokena, istražite BLOCKASSET cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BLOCKASSET Jeste li zainteresirani za dodavanje Blockasset (BLOCKASSET) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BLOCKASSET, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BLOCKASSET na MEXC-u odmah!

Blockasset (BLOCKASSET) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLOCKASSET pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLOCKASSET povijest cijena odmah!

BLOCKASSET Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLOCKASSET? Naša BLOCKASSET stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLOCKASSET predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!