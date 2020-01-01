Blendr Network (BLENDR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blendr Network (BLENDR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blendr Network (BLENDR) Informacije Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing. Službena web stranica: https://www.blendr.network/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1gI0NL8koLs1UGBmxPjpmP57VI0Ata8ez/view Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x84018071282d4b2996272659d9c01cb08dd7327f Kupi BLENDR odmah!

Blendr Network (BLENDR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blendr Network (BLENDR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.20M $ 1.20M $ 1.20M Ukupna količina: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Količina u optjecaju: $ 40.06M $ 40.06M $ 40.06M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.26M $ 1.26M $ 1.26M Povijesni maksimum: $ 4.45 $ 4.45 $ 4.45 Povijesni minimum: $ 0.0219569617569079 $ 0.0219569617569079 $ 0.0219569617569079 Trenutna cijena: $ 0.03004 $ 0.03004 $ 0.03004 Saznajte više o cijeni Blendr Network (BLENDR)

Blendr Network (BLENDR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blendr Network (BLENDR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLENDR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLENDR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLENDR tokena, istražite BLENDR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BLENDR Jeste li zainteresirani za dodavanje Blendr Network (BLENDR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BLENDR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BLENDR na MEXC-u odmah!

Blendr Network (BLENDR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLENDR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLENDR povijest cijena odmah!

BLENDR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BLENDR? Naša BLENDR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BLENDR predviđanje cijene tokena odmah!

