Blendr Network Logotip

Blendr Network Cijena(BLENDR)

1 BLENDR u USD cijena uživo:

$0.024
$0.024$0.024
+1.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Blendr Network (BLENDR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:10:05 (UTC+8)

Blendr Network (BLENDR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213
24-satna najniža cijena
$ 0.02983
$ 0.02983$ 0.02983
24-satna najviša cijena

$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213

$ 0.02983
$ 0.02983$ 0.02983

$ 4.2763998001721975
$ 4.2763998001721975$ 4.2763998001721975

$ 0.025404958379688824
$ 0.025404958379688824$ 0.025404958379688824

0.00%

+1.22%

-38.40%

-38.40%

Blendr Network (BLENDR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.024. Tijekom protekla 24 sata, BLENDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0213 i najviše cijene $ 0.02983, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLENDR je $ 4.2763998001721975, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025404958379688824.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLENDR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i -38.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blendr Network (BLENDR)

No.2103

$ 961.39K
$ 961.39K$ 961.39K

$ 3.85K
$ 3.85K$ 3.85K

$ 1.01M
$ 1.01M$ 1.01M

40.06M
40.06M 40.06M

42,000,000
42,000,000 42,000,000

42,000,000
42,000,000 42,000,000

95.37%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blendr Network je $ 961.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.85K. Količina u optjecaju BLENDR je 40.06M, s ukupnom količinom od 42000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.

Blendr Network (BLENDR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Blendr Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002893+1.22%
30 dana$ -0.01673-41.08%
60 dana$ -0.00444-15.62%
90 dana$ -0.01878-43.90%
Blendr Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BLENDR od $ +0.0002893 (+1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Blendr Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01673 (-41.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Blendr Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BLENDR od $ -0.00444 (-15.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Blendr Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01878 (-43.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Blendr Network (BLENDR)?

Pogledajte Blendr Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Blendr Network (BLENDR)

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Blendr Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Blendr Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BLENDR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Blendr Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Blendr Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Blendr Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blendr Network (BLENDR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blendr Network (BLENDR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blendr Network.

Provjerite Blendr Network predviđanje cijene sada!

Blendr Network (BLENDR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blendr Network (BLENDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLENDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Blendr Network (BLENDR)

Tražiš kako kupiti Blendr Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Blendr Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BLENDR u lokalnim valutama

1 Blendr Network(BLENDR) u VND
631.56
1 Blendr Network(BLENDR) u AUD
A$0.03648
1 Blendr Network(BLENDR) u GBP
0.01752
1 Blendr Network(BLENDR) u EUR
0.0204
1 Blendr Network(BLENDR) u USD
$0.024
1 Blendr Network(BLENDR) u MYR
RM0.10128
1 Blendr Network(BLENDR) u TRY
0.98712
1 Blendr Network(BLENDR) u JPY
¥3.528
1 Blendr Network(BLENDR) u ARS
ARS$33.05784
1 Blendr Network(BLENDR) u RUB
1.93344
1 Blendr Network(BLENDR) u INR
2.11176
1 Blendr Network(BLENDR) u IDR
Rp393.44256
1 Blendr Network(BLENDR) u KRW
33.426
1 Blendr Network(BLENDR) u PHP
1.36992
1 Blendr Network(BLENDR) u EGP
￡E.1.16472
1 Blendr Network(BLENDR) u BRL
R$0.13032
1 Blendr Network(BLENDR) u CAD
C$0.03288
1 Blendr Network(BLENDR) u BDT
2.91672
1 Blendr Network(BLENDR) u NGN
36.75336
1 Blendr Network(BLENDR) u COP
$96.38544
1 Blendr Network(BLENDR) u ZAR
R.0.42264
1 Blendr Network(BLENDR) u UAH
0.99288
1 Blendr Network(BLENDR) u VES
Bs3.504
1 Blendr Network(BLENDR) u CLP
$23.208
1 Blendr Network(BLENDR) u PKR
Rs6.80064
1 Blendr Network(BLENDR) u KZT
12.91704
1 Blendr Network(BLENDR) u THB
฿0.77544
1 Blendr Network(BLENDR) u TWD
NT$0.73488
1 Blendr Network(BLENDR) u AED
د.إ0.08808
1 Blendr Network(BLENDR) u CHF
Fr0.0192
1 Blendr Network(BLENDR) u HKD
HK$0.18696
1 Blendr Network(BLENDR) u AMD
֏9.16368
1 Blendr Network(BLENDR) u MAD
.د.م0.21552
1 Blendr Network(BLENDR) u MXN
$0.44736
1 Blendr Network(BLENDR) u SAR
ريال0.09
1 Blendr Network(BLENDR) u PLN
0.08712
1 Blendr Network(BLENDR) u RON
лв0.10392
1 Blendr Network(BLENDR) u SEK
kr0.22536
1 Blendr Network(BLENDR) u BGN
лв0.03984
1 Blendr Network(BLENDR) u HUF
Ft8.09976
1 Blendr Network(BLENDR) u CZK
0.5004
1 Blendr Network(BLENDR) u KWD
د.ك0.00732
1 Blendr Network(BLENDR) u ILS
0.0804
1 Blendr Network(BLENDR) u AOA
Kz21.87768
1 Blendr Network(BLENDR) u BHD
.د.ب0.009024
1 Blendr Network(BLENDR) u BMD
$0.024
1 Blendr Network(BLENDR) u DKK
kr0.15288
1 Blendr Network(BLENDR) u HNL
L0.62784
1 Blendr Network(BLENDR) u MUR
1.0992
1 Blendr Network(BLENDR) u NAD
$0.42144
1 Blendr Network(BLENDR) u NOK
kr0.23976
1 Blendr Network(BLENDR) u NZD
$0.04056
1 Blendr Network(BLENDR) u PAB
B/.0.024
1 Blendr Network(BLENDR) u PGK
K0.10152
1 Blendr Network(BLENDR) u QAR
ر.ق0.08736
1 Blendr Network(BLENDR) u RSD
дин.2.40072

Blendr Network Resurs

Za dublje razumijevanje Blendr Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Blendr Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blendr Network

Koliko Blendr Network (BLENDR) vrijedi danas?
Cijena BLENDR uživo u USD je 0.024 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BLENDR u USD?
Trenutačna cijena BLENDR u USD je $ 0.024. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blendr Network?
Tržišna kapitalizacija za BLENDR je $ 961.39K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BLENDR?
Količina u optjecaju za BLENDR je 40.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BLENDR?
BLENDR je postigao ATH cijenu od 4.2763998001721975 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BLENDR?
BLENDR je vidio ATL cijenu od 0.025404958379688824 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BLENDR?
24-satni obujam trgovanja za BLENDR je $ 3.85K USD.
Hoće li BLENDR još narasti ove godine?
BLENDR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BLENDR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Blendr Network (BLENDR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

