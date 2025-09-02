Blendr Network (BLENDR) Informacije o cijeni (USD)
$ 0.0213
$ 0.0213
$ 0.02983
$ 0.02983
$ 0.0213
$ 0.0213
$ 0.02983
$ 0.02983
$ 4.2763998001721975
$ 4.2763998001721975$ 4.2763998001721975
$ 0.025404958379688824
$ 0.025404958379688824
0.00%
+1.22%
-38.40%
-38.40%
Blendr Network (BLENDR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.024. Tijekom protekla 24 sata, BLENDRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0213 i najviše cijene $ 0.02983, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BLENDR je $ 4.2763998001721975, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.025404958379688824.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BLENDR se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +1.22% u posljednjih 24 sata i -38.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Blendr Network (BLENDR)
$ 961.39K
$ 961.39K
$ 3.85K
$ 3.85K
$ 1.01M
$ 1.01M
40.06M
40.06M
42,000,000
42,000,000
42,000,000
42,000,000
95.37%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Blendr Network je $ 961.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.85K. Količina u optjecaju BLENDR je 40.06M, s ukupnom količinom od 42000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.01M.
Blendr Network (BLENDR) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Blendr Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
$ +0.0002893
+1.22%
$ -0.01673
-41.08%
$ -0.00444
-15.62%
$ -0.01878
-43.90%
Blendr Network promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BLENDR od $ +0.0002893 (+1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Blendr Network 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.01673 (-41.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Blendr Network 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BLENDR od $ -0.00444 (-15.62%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Blendr Network 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01878 (-43.90%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.
Razumijevanje tokenomike Blendr Network (BLENDR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BLENDR opsežnoj tokenomici tokena odmah!
