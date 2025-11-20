BlockBuddies Cijena danas

Trenutačna cijena BlockBuddies (BLBD) danas je $ 0.0000163, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLBD u USD je $ 0.0000163 po BLBD.

BlockBuddies trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BLBD. Tijekom posljednja 24 sata, BLBD trgovao je između $ 0.0000163 (niska) i $ 0.0000163 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BLBD se kretao 0.00% u posljednjem satu i -91.84% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 0.00.

Informacije o tržištu BlockBuddies (BLBD)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 16.30K$ 16.30K $ 16.30K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Javni blockchain BSC

