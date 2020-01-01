Blast (BLAST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blast (BLAST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blast (BLAST) Informacije Blast is the only Ethereum L2 with native yield for ETH and stablecoins. Službena web stranica: https://blast.io/en Bijela knjiga: https://docs.blast.io/about-blast Istraživač blokova: https://blastscan.io/token/0xb1a5700fa2358173fe465e6ea4ff52e36e88e2ad Kupi BLAST odmah!

Blast (BLAST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blast (BLAST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 109.10M $ 109.10M $ 109.10M Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 45.14B $ 45.14B $ 45.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 241.70M $ 241.70M $ 241.70M Povijesni maksimum: $ 0.04 $ 0.04 $ 0.04 Povijesni minimum: $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 $ 0.001876627355971967 Trenutna cijena: $ 0.002417 $ 0.002417 $ 0.002417 Saznajte više o cijeni Blast (BLAST)

Blast (BLAST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blast (BLAST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BLAST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BLAST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BLAST tokena, istražite BLAST cijenu tokena uživo!

Blast (BLAST) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BLAST pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BLAST povijest cijena odmah!

