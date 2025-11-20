BLACKHOLE Cijena danas

Trenutačna cijena BLACKHOLE (BLACK) danas je $ 0.05495, s promjenom od 7.46% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BLACK u USD je $ 0.05495 po BLACK.

BLACKHOLE trenutačno je na #3779 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 BLACK. Tijekom posljednja 24 sata, BLACK trgovao je između $ 0.04655 (niska) i $ 0.06273 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.542695123942573, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.05016743319616283.

U kratkoročnim performansama, BLACK se kretao +0.60% u posljednjem satu i -25.85% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 56.64K.

Informacije o tržištu BLACKHOLE (BLACK)

Poredak No.3779 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 56.64K$ 56.64K $ 56.64K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.27M$ 6.27M $ 6.27M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Ukupna količina 114,083,333 114,083,333 114,083,333 Javni blockchain AVAX_CCHAIN

