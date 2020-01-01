Brickken (BKN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Brickken (BKN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Brickken (BKN) Informacije Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy. Službena web stranica: https://brickken.com Bijela knjiga: https://brickken.com/whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x0a638f07acc6969abf392bb009f216d22adea36d Kupi BKN odmah!

Brickken (BKN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Brickken (BKN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 15.53M $ 15.53M $ 15.53M Ukupna količina: $ 143.00M $ 143.00M $ 143.00M Količina u optjecaju: $ 79.18M $ 79.18M $ 79.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 28.06M $ 28.06M $ 28.06M Povijesni maksimum: $ 1.39485 $ 1.39485 $ 1.39485 Povijesni minimum: $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 $ 0.07598068547152313 Trenutna cijena: $ 0.19619 $ 0.19619 $ 0.19619 Saznajte više o cijeni Brickken (BKN)

Brickken (BKN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Brickken (BKN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BKN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BKN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BKN tokena, istražite BKN cijenu tokena uživo!

