Brickken Logotip

Brickken Cijena(BKN)

1 BKN u USD cijena uživo:

$0.19706
$0.19706$0.19706
-0.80%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Brickken (BKN)
Brickken (BKN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.195
$ 0.195$ 0.195
24-satna najniža cijena
$ 0.22149
$ 0.22149$ 0.22149
24-satna najviša cijena

$ 0.195
$ 0.195$ 0.195

$ 0.22149
$ 0.22149$ 0.22149

$ 1.363698643727798
$ 1.363698643727798$ 1.363698643727798

$ 0.07598068547152313
$ 0.07598068547152313$ 0.07598068547152313

+0.07%

-0.80%

-6.09%

-6.09%

Brickken (BKN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.19703. Tijekom protekla 24 sata, BKNtrgovalo je između najniže cijene $ 0.195 i najviše cijene $ 0.22149, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BKN je $ 1.363698643727798, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.07598068547152313.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BKN se promijenio za +0.07% u posljednjih sat vremena, -0.80% u posljednjih 24 sata i -6.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Brickken (BKN)

No.934

$ 15.60M
$ 15.60M$ 15.60M

$ 406.50K
$ 406.50K$ 406.50K

$ 28.18M
$ 28.18M$ 28.18M

79.18M
79.18M 79.18M

143,000,000
143,000,000 143,000,000

143,000,000
143,000,000 143,000,000

55.36%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Brickken je $ 15.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 406.50K. Količina u optjecaju BKN je 79.18M, s ukupnom količinom od 143000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 28.18M.

Brickken (BKN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Brickken za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0015892-0.80%
30 dana$ +0.01102+5.92%
60 dana$ +0.00964+5.14%
90 dana$ -0.07191-26.74%
Brickken promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BKN od $ -0.0015892 (-0.80%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Brickken 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01102 (+5.92%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Brickken 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BKN od $ +0.00964 (+5.14%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Brickken 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.07191 (-26.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Brickken (BKN)?

Pogledajte Brickken stranicu Povijest cijena sada.

Što je Brickken (BKN)

Brickken aims to enable asset owners worldwide to embrace a decentralized fundraising approach by leveraging blockchain technology. Our goal is to equip companies with the necessary tools to tokenize assets on a global scale, and enter the token economy.

Brickken dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Brickken ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BKN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Brickken na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Brickken učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Brickken Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Brickken (BKN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Brickken (BKN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Brickken.

Provjerite Brickken predviđanje cijene sada!

Brickken (BKN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Brickken (BKN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BKN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Brickken (BKN)

Tražiš kako kupiti Brickken? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Brickken na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BKN u lokalnim valutama

1 Brickken(BKN) u VND
5,184.84445
1 Brickken(BKN) u AUD
A$0.2994856
1 Brickken(BKN) u GBP
0.1438319
1 Brickken(BKN) u EUR
0.1674755
1 Brickken(BKN) u USD
$0.19703
1 Brickken(BKN) u MYR
RM0.8314666
1 Brickken(BKN) u TRY
8.1077845
1 Brickken(BKN) u JPY
¥28.96341
1 Brickken(BKN) u ARS
ARS$271.3910923
1 Brickken(BKN) u RUB
15.8747071
1 Brickken(BKN) u INR
17.33864
1 Brickken(BKN) u IDR
Rp3,229.9994832
1 Brickken(BKN) u KRW
274.797741
1 Brickken(BKN) u PHP
11.2543536
1 Brickken(BKN) u EGP
￡E.9.5618659
1 Brickken(BKN) u BRL
R$1.0718432
1 Brickken(BKN) u CAD
C$0.2699311
1 Brickken(BKN) u BDT
23.9450559
1 Brickken(BKN) u NGN
301.7297717
1 Brickken(BKN) u COP
$791.2843018
1 Brickken(BKN) u ZAR
R.3.4696983
1 Brickken(BKN) u UAH
8.1511311
1 Brickken(BKN) u VES
Bs28.76638
1 Brickken(BKN) u CLP
$191.1191
1 Brickken(BKN) u PKR
Rs55.8304208
1 Brickken(BKN) u KZT
106.0435163
1 Brickken(BKN) u THB
฿6.3620987
1 Brickken(BKN) u TWD
NT$6.0350289
1 Brickken(BKN) u AED
د.إ0.7231001
1 Brickken(BKN) u CHF
Fr0.157624
1 Brickken(BKN) u HKD
HK$1.5348637
1 Brickken(BKN) u AMD
֏75.3166878
1 Brickken(BKN) u MAD
.د.م1.7693294
1 Brickken(BKN) u MXN
$3.6746095
1 Brickken(BKN) u SAR
ريال0.7388625
1 Brickken(BKN) u PLN
0.7152189
1 Brickken(BKN) u RON
лв0.8531399
1 Brickken(BKN) u SEK
kr1.8501117
1 Brickken(BKN) u BGN
лв0.3290401
1 Brickken(BKN) u HUF
Ft66.4956547
1 Brickken(BKN) u CZK
4.1080755
1 Brickken(BKN) u KWD
د.ك0.06009415
1 Brickken(BKN) u ILS
0.6600505
1 Brickken(BKN) u AOA
Kz179.6066371
1 Brickken(BKN) u BHD
.د.ب0.07408328
1 Brickken(BKN) u BMD
$0.19703
1 Brickken(BKN) u DKK
kr1.2550811
1 Brickken(BKN) u HNL
L5.1543048
1 Brickken(BKN) u MUR
9.023974
1 Brickken(BKN) u NAD
$3.4598468
1 Brickken(BKN) u NOK
kr1.9683297
1 Brickken(BKN) u NZD
$0.3329807
1 Brickken(BKN) u PAB
B/.0.19703
1 Brickken(BKN) u PGK
K0.8334369
1 Brickken(BKN) u QAR
ر.ق0.7171892
1 Brickken(BKN) u RSD
дин.19.7108812

Brickken Resurs

Za dublje razumijevanje Brickken, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Brickken web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Brickken

Koliko Brickken (BKN) vrijedi danas?
Cijena BKN uživo u USD je 0.19703 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BKN u USD?
Trenutačna cijena BKN u USD je $ 0.19703. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Brickken?
Tržišna kapitalizacija za BKN je $ 15.60M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BKN?
Količina u optjecaju za BKN je 79.18M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BKN?
BKN je postigao ATH cijenu od 1.363698643727798 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BKN?
BKN je vidio ATL cijenu od 0.07598068547152313 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BKN?
24-satni obujam trgovanja za BKN je $ 406.50K USD.
Hoće li BKN još narasti ove godine?
BKN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BKN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Brickken (BKN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

