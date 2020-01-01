Bitboard (BITBOARD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitboard (BITBOARD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitboard (BITBOARD) Informacije BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Službena web stranica: https://bitboard.top/ Bijela knjiga: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Kupi BITBOARD odmah!

Bitboard (BITBOARD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitboard (BITBOARD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 16.98M $ 16.98M $ 16.98M Ukupna količina: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Količina u optjecaju: $ 4.40B $ 4.40B $ 4.40B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 31.23M $ 31.23M $ 31.23M Povijesni maksimum: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 Povijesni minimum: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Trenutna cijena: $ 0.003855 $ 0.003855 $ 0.003855 Saznajte više o cijeni Bitboard (BITBOARD)

Bitboard (BITBOARD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitboard (BITBOARD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BITBOARD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BITBOARD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BITBOARD tokena, istražite BITBOARD cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BITBOARD Jeste li zainteresirani za dodavanje Bitboard (BITBOARD) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BITBOARD, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BITBOARD na MEXC-u odmah!

Bitboard (BITBOARD) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BITBOARD pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BITBOARD povijest cijena odmah!

BITBOARD Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BITBOARD? Naša BITBOARD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BITBOARD predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!