BIT1 (BIT1) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BIT1 (BIT1), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BIT1 (BIT1) Informacije Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this. Službena web stranica: https://www.biconomy.com/ Bijela knjiga: https://biconomy.com/whitepaper/english.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xc864019047b864b6ab609a968ae2725dfaee808a Kupi BIT1 odmah!

BIT1 (BIT1) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BIT1 (BIT1), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 635.17B $ 635.17B $ 635.17B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.80M $ 9.80M $ 9.80M Povijesni maksimum: $ 0.0000271 $ 0.0000271 $ 0.0000271 Povijesni minimum: $ 0.00000066 $ 0.00000066 $ 0.00000066 Trenutna cijena: $ 0.000009796 $ 0.000009796 $ 0.000009796 Saznajte više o cijeni BIT1 (BIT1)

BIT1 (BIT1) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BIT1 (BIT1) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIT1 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIT1 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIT1 tokena, istražite BIT1 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BIT1 Jeste li zainteresirani za dodavanje BIT1 (BIT1) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BIT1, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BIT1 na MEXC-u odmah!

BIT1 (BIT1) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BIT1 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BIT1 povijest cijena odmah!

BIT1 Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIT1? Naša BIT1 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIT1 predviđanje cijene tokena odmah!

