BIT1 (BIT1) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000008243. Tijekom protekla 24 sata, BIT1trgovalo je između najniže cijene $ 0.000007412 i najviše cijene $ 0.000008246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIT1 je $ 0.000277334646213745, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00000066.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIT1 se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.03% u posljednjih 24 sata i +23.76% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija BIT1 je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 95.00K. Količina u optjecaju BIT1 je 0.00, s ukupnom količinom od 635174060610. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.24M.
BIT1 (BIT1) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BIT1 za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00000000247
-0.03%
30 dana
$ +0.000000562
+7.31%
60 dana
$ -0.000000397
-4.60%
90 dana
$ -0.000003592
-30.36%
BIT1 promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BIT1 od $ -0.00000000247 (-0.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BIT1 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000000562 (+7.31%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BIT1 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BIT1 od $ -0.000000397 (-4.60%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BIT1 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000003592 (-30.36%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BIT1 (BIT1)?
Biconomy Exchange Token (BIT) - is the native token of the cryptocurrency exchange Biconomy.com. The reason for the creation of the BIT token was the desire to increase the involvement of people in using the exchange, to give the international community of the exchange the right to freely participate in the life of the exchange and its activities, and to receive bonuses for this.
BIT1 Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BIT1 (BIT1) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BIT1 (BIT1) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BIT1.
Razumijevanje tokenomike BIT1 (BIT1) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIT1 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
