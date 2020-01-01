Bistroo (BIST) Tokenomika

Bistroo (BIST) Tokenomika
Bistroo (BIST) Informacije

Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

Službena web stranica:
https://www.bistroo.io
Bijela knjiga:
https://bistroo.io/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f

Bistroo (BIST) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bistroo (BIST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija: $ 448.89K
$ 448.89K
Ukupna količina:
$ 99.00M
Količina u optjecaju: $ 57.40M
$ 57.40M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 774.18K
$ 774.18K
Povijesni maksimum: $ 0.5482
$ 0.5482
Povijesni minimum:
$ 0.006156623433934821
Trenutna cijena:
$ 0.00782
Bistroo (BIST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Bistroo (BIST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj BIST tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja BIST tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku BIST tokena, istražite BIST cijenu tokena uživo!

