Bistroo (BIST) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bistroo (BIST), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Bistroo (BIST) Informacije Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior. Službena web stranica: https://www.bistroo.io Bijela knjiga: https://bistroo.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x6e8908cfa881c9f6f2c64d3436e7b80b1bf0093f Kupi BIST odmah!

Bistroo (BIST) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bistroo (BIST), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 448.89K $ 448.89K $ 448.89K Ukupna količina: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Količina u optjecaju: $ 57.40M $ 57.40M $ 57.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 774.18K $ 774.18K $ 774.18K Povijesni maksimum: $ 0.5482 $ 0.5482 $ 0.5482 Povijesni minimum: $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 $ 0.006156623433934821 Trenutna cijena: $ 0.00782 $ 0.00782 $ 0.00782 Saznajte više o cijeni Bistroo (BIST)

Bistroo (BIST) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bistroo (BIST) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIST tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIST tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIST tokena, istražite BIST cijenu tokena uživo!

