Biometric Financial (BIOFI) Informacije The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters. Službena web stranica: https://biometricfinancial.org/home/ Bijela knjiga: https://biometricfinancial.org/paper/BioFi%20Whitepaper%2003-13-2023.pdf Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x11A31b833d43853f8869C9EEc17F60e3B4d2a753 Kupi BIOFI odmah!

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Biometric Financial (BIOFI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.91B $ 3.91B $ 3.91B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M Povijesni maksimum: $ 0.031 $ 0.031 $ 0.031 Povijesni minimum: $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 $ 0.000068186806932818 Trenutna cijena: $ 0.0002804 $ 0.0002804 $ 0.0002804 Saznajte više o cijeni Biometric Financial (BIOFI)

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Biometric Financial (BIOFI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIOFI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIOFI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIOFI tokena, istražite BIOFI cijenu tokena uživo!

