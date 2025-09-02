Što je Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Biometric Financial (BIOFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIOFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Biometric Financial Resurs

Za dublje razumijevanje Biometric Financial, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Biometric Financial Koliko Biometric Financial (BIOFI) vrijedi danas? Cijena BIOFI uživo u USD je 0.000323 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BIOFI u USD? $ 0.000323 . Provjerite Trenutačna cijena BIOFI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Biometric Financial? Tržišna kapitalizacija za BIOFI je $ 1.26M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BIOFI? Količina u optjecaju za BIOFI je 3.91B USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIOFI? BIOFI je postigao ATH cijenu od 0.030337844902959543 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIOFI? BIOFI je vidio ATL cijenu od 0.000068186806932818 USD . Koliki je obujam trgovanja za BIOFI? 24-satni obujam trgovanja za BIOFI je $ 57.56K USD . Hoće li BIOFI još narasti ove godine? BIOFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIOFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

Biometric Financial (BIOFI) Važna ažuriranja industrije

