Više o BIOFI

BIOFI Informacije o cijeni

BIOFI Bijela knjiga

BIOFI Službena web stranica

BIOFI Tokenomija

BIOFI Prognoza cijena

BIOFI Povijest

Vodič za kupnju BIOFI

Konverter BIOFI u fiducijarnu valutu

BIOFI Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Biometric Financial Logotip

Biometric Financial Cijena(BIOFI)

1 BIOFI u USD cijena uživo:

$0.000323
$0.000323$0.000323
-1.64%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Biometric Financial (BIOFI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:27:16 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0003204
$ 0.0003204$ 0.0003204
24-satna najniža cijena
$ 0.0003497
$ 0.0003497$ 0.0003497
24-satna najviša cijena

$ 0.0003204
$ 0.0003204$ 0.0003204

$ 0.0003497
$ 0.0003497$ 0.0003497

$ 0.030337844902959543
$ 0.030337844902959543$ 0.030337844902959543

$ 0.000068186806932818
$ 0.000068186806932818$ 0.000068186806932818

+0.46%

-1.64%

+28.58%

+28.58%

Biometric Financial (BIOFI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000323. Tijekom protekla 24 sata, BIOFItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0003204 i najviše cijene $ 0.0003497, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIOFI je $ 0.030337844902959543, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000068186806932818.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIOFI se promijenio za +0.46% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i +28.58% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Biometric Financial (BIOFI)

No.2011

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

$ 57.56K
$ 57.56K$ 57.56K

$ 3.23M
$ 3.23M$ 3.23M

3.91B
3.91B 3.91B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

39.14%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Biometric Financial je $ 1.26M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.56K. Količina u optjecaju BIOFI je 3.91B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.23M.

Biometric Financial (BIOFI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Biometric Financial za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000005386-1.64%
30 dana$ +0.0001342+71.08%
60 dana$ +0.0002454+316.23%
90 dana$ +0.0001972+156.75%
Biometric Financial promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BIOFI od $ -0.000005386 (-1.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Biometric Financial 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0001342 (+71.08%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Biometric Financial 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BIOFI od $ +0.0002454 (+316.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Biometric Financial 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0001972 (+156.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Biometric Financial (BIOFI)?

Pogledajte Biometric Financial stranicu Povijest cijena sada.

Što je Biometric Financial (BIOFI)

The BioFi Ecosystem leverages biometric security to provide decentralized finance products and services riding on the blockchain. BioFi addresses the concerns many people have about safeguarding their personal data and being safe from exploitation by fraudsters.

Biometric Financial dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Biometric Financial ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BIOFI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Biometric Financial na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Biometric Financial učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Biometric Financial Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Biometric Financial (BIOFI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Biometric Financial (BIOFI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Biometric Financial.

Provjerite Biometric Financial predviđanje cijene sada!

Biometric Financial (BIOFI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Biometric Financial (BIOFI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIOFI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Biometric Financial (BIOFI)

Tražiš kako kupiti Biometric Financial? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Biometric Financial na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BIOFI u lokalnim valutama

1 Biometric Financial(BIOFI) u VND
8.499745
1 Biometric Financial(BIOFI) u AUD
A$0.00049096
1 Biometric Financial(BIOFI) u GBP
0.00023579
1 Biometric Financial(BIOFI) u EUR
0.00027455
1 Biometric Financial(BIOFI) u USD
$0.000323
1 Biometric Financial(BIOFI) u MYR
RM0.00136306
1 Biometric Financial(BIOFI) u TRY
0.01329145
1 Biometric Financial(BIOFI) u JPY
¥0.047481
1 Biometric Financial(BIOFI) u ARS
ARS$0.44490343
1 Biometric Financial(BIOFI) u RUB
0.02602734
1 Biometric Financial(BIOFI) u INR
0.02843046
1 Biometric Financial(BIOFI) u IDR
Rp5.29508112
1 Biometric Financial(BIOFI) u KRW
0.44985825
1 Biometric Financial(BIOFI) u PHP
0.01845299
1 Biometric Financial(BIOFI) u EGP
￡E.0.01567519
1 Biometric Financial(BIOFI) u BRL
R$0.00175389
1 Biometric Financial(BIOFI) u CAD
C$0.00044251
1 Biometric Financial(BIOFI) u BDT
0.03925419
1 Biometric Financial(BIOFI) u NGN
0.49463897
1 Biometric Financial(BIOFI) u COP
$1.29718738
1 Biometric Financial(BIOFI) u ZAR
R.0.0056848
1 Biometric Financial(BIOFI) u UAH
0.01336251
1 Biometric Financial(BIOFI) u VES
Bs0.047158
1 Biometric Financial(BIOFI) u CLP
$0.31331
1 Biometric Financial(BIOFI) u PKR
Rs0.09152528
1 Biometric Financial(BIOFI) u KZT
0.17384183
1 Biometric Financial(BIOFI) u THB
฿0.01042967
1 Biometric Financial(BIOFI) u TWD
NT$0.00989349
1 Biometric Financial(BIOFI) u AED
د.إ0.00118541
1 Biometric Financial(BIOFI) u CHF
Fr0.0002584
1 Biometric Financial(BIOFI) u HKD
HK$0.00251617
1 Biometric Financial(BIOFI) u AMD
֏0.12346998
1 Biometric Financial(BIOFI) u MAD
.د.م0.00290054
1 Biometric Financial(BIOFI) u MXN
$0.00602395
1 Biometric Financial(BIOFI) u SAR
ريال0.00121125
1 Biometric Financial(BIOFI) u PLN
0.00117572
1 Biometric Financial(BIOFI) u RON
лв0.00139859
1 Biometric Financial(BIOFI) u SEK
kr0.00303297
1 Biometric Financial(BIOFI) u BGN
лв0.00053941
1 Biometric Financial(BIOFI) u HUF
Ft0.10900927
1 Biometric Financial(BIOFI) u CZK
0.00673778
1 Biometric Financial(BIOFI) u KWD
د.ك0.000098515
1 Biometric Financial(BIOFI) u ILS
0.00108205
1 Biometric Financial(BIOFI) u AOA
Kz0.29443711
1 Biometric Financial(BIOFI) u BHD
.د.ب0.000121448
1 Biometric Financial(BIOFI) u BMD
$0.000323
1 Biometric Financial(BIOFI) u DKK
kr0.00205751
1 Biometric Financial(BIOFI) u HNL
L0.00844968
1 Biometric Financial(BIOFI) u MUR
0.0147934
1 Biometric Financial(BIOFI) u NAD
$0.00567188
1 Biometric Financial(BIOFI) u NOK
kr0.00322677
1 Biometric Financial(BIOFI) u NZD
$0.00054587
1 Biometric Financial(BIOFI) u PAB
B/.0.000323
1 Biometric Financial(BIOFI) u PGK
K0.00136629
1 Biometric Financial(BIOFI) u QAR
ر.ق0.00117572
1 Biometric Financial(BIOFI) u RSD
дин.0.03232261

Biometric Financial Resurs

Za dublje razumijevanje Biometric Financial, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Biometric Financial web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Biometric Financial

Koliko Biometric Financial (BIOFI) vrijedi danas?
Cijena BIOFI uživo u USD je 0.000323 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIOFI u USD?
Trenutačna cijena BIOFI u USD je $ 0.000323. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Biometric Financial?
Tržišna kapitalizacija za BIOFI je $ 1.26M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIOFI?
Količina u optjecaju za BIOFI je 3.91B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIOFI?
BIOFI je postigao ATH cijenu od 0.030337844902959543 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIOFI?
BIOFI je vidio ATL cijenu od 0.000068186806932818 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIOFI?
24-satni obujam trgovanja za BIOFI je $ 57.56K USD.
Hoće li BIOFI još narasti ove godine?
BIOFI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIOFI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:27:16 (UTC+8)

Biometric Financial (BIOFI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BIOFI u USD kalkulator

Iznos

BIOFI
BIOFI
USD
USD

1 BIOFI = 0.000323 USD

Trgujte BIOFI

BIOFIUSDT
$0.000323
$0.000323$0.000323
-1.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine