Big Time (BIGTIME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Big Time (BIGTIME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Big Time (BIGTIME) Informacije Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items. Službena web stranica: https://bigtime.gg/ Bijela knjiga: https://wiki.bigtime.gg/big-time-getting-started/welcome-to-big-time-wiki Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x64Bc2cA1Be492bE7185FAA2c8835d9b824c8a194 Kupi BIGTIME odmah!

Big Time (BIGTIME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Big Time (BIGTIME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.85M $ 100.85M $ 100.85M Ukupna količina: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Količina u optjecaju: $ 1.98B $ 1.98B $ 1.98B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 254.70M $ 254.70M $ 254.70M Povijesni maksimum: $ 0.99717 $ 0.99717 $ 0.99717 Povijesni minimum: $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 $ 0.04126017151234018 Trenutna cijena: $ 0.05094 $ 0.05094 $ 0.05094 Saznajte više o cijeni Big Time (BIGTIME)

Big Time (BIGTIME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Big Time (BIGTIME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BIGTIME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BIGTIME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BIGTIME tokena, istražite BIGTIME cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BIGTIME Jeste li zainteresirani za dodavanje Big Time (BIGTIME) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BIGTIME, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BIGTIME na MEXC-u odmah!

Big Time (BIGTIME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BIGTIME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BIGTIME povijest cijena odmah!

BIGTIME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BIGTIME? Naša BIGTIME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BIGTIME predviđanje cijene tokena odmah!

