Big Time Logotip

Big Time Cijena(BIGTIME)

1 BIGTIME u USD cijena uživo:

-1.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Big Time (BIGTIME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:09:02 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-1.44%

-1.91%

-0.62%

-0.62%

Big Time (BIGTIME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05014. Tijekom protekla 24 sata, BIGTIMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04969 i najviše cijene $ 0.05418, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BIGTIME je $ 0.9827375371067537, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04126017151234018.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BIGTIME se promijenio za -1.44% u posljednjih sat vremena, -1.91% u posljednjih 24 sata i -0.62% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Big Time (BIGTIME)

No.349

39.44%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Big Time je $ 98.88M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 793.81K. Količina u optjecaju BIGTIME je 1.97B, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 250.70M.

Big Time (BIGTIME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Big Time za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0009763-1.91%
30 dana$ -0.00529-9.55%
60 dana$ -0.00312-5.86%
90 dana$ -0.01491-22.93%
Big Time promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BIGTIME od $ -0.0009763 (-1.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Big Time 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00529 (-9.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Big Time 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BIGTIME od $ -0.00312 (-5.86%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Big Time 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01491 (-22.93%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Big Time (BIGTIME)?

Pogledajte Big Time stranicu Povijest cijena sada.

Što je Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Big Time ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BIGTIME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Big Time na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Big Time učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Big Time Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Big Time (BIGTIME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Big Time (BIGTIME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Big Time.

Provjerite Big Time predviđanje cijene sada!

Big Time (BIGTIME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Big Time (BIGTIME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BIGTIME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Big Time (BIGTIME)

Tražiš kako kupiti Big Time? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Big Time na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Big Time Resurs

Za dublje razumijevanje Big Time, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Big Time web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Big Time

Koliko Big Time (BIGTIME) vrijedi danas?
Cijena BIGTIME uživo u USD je 0.05014 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BIGTIME u USD?
Trenutačna cijena BIGTIME u USD je $ 0.05014. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Big Time?
Tržišna kapitalizacija za BIGTIME je $ 98.88M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BIGTIME?
Količina u optjecaju za BIGTIME je 1.97B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BIGTIME?
BIGTIME je postigao ATH cijenu od 0.9827375371067537 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BIGTIME?
BIGTIME je vidio ATL cijenu od 0.04126017151234018 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BIGTIME?
24-satni obujam trgovanja za BIGTIME je $ 793.81K USD.
Hoće li BIGTIME još narasti ove godine?
BIGTIME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BIGTIME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:09:02 (UTC+8)

