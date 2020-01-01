CreatorBid (BID) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u CreatorBid (BID), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

CreatorBid (BID) Informacije Creator.bid is an innovative platform that allows creators to develop, monetize, and co-own AI Creator Agents. It focuses on leveraging AI and blockchain technology to enable a new model of digital content creation and ownership. Službena web stranica: https://creator.bid/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xa1832f7F4e534aE557f9B5AB76dE54B1873e498B Kupi BID odmah!

CreatorBid (BID) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CreatorBid (BID), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 21.08M $ 21.08M $ 21.08M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 269.30M $ 269.30M $ 269.30M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 78.26M $ 78.26M $ 78.26M Povijesni maksimum: $ 0.2739 $ 0.2739 $ 0.2739 Povijesni minimum: $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 $ 0.021154434890063488 Trenutna cijena: $ 0.07826 $ 0.07826 $ 0.07826 Saznajte više o cijeni CreatorBid (BID)

CreatorBid (BID) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CreatorBid (BID) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BID tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BID tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BID tokena, istražite BID cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BID Jeste li zainteresirani za dodavanje CreatorBid (BID) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje BID, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati BID na MEXC-u odmah!

CreatorBid (BID) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BID pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BID povijest cijena odmah!

BID Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BID? Naša BID stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BID predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!