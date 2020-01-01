BugsCoin (BGSC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BugsCoin (BGSC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BugsCoin (BGSC) Informacije BugsCoin is a project designed to provide users with a reward system that can return real economic benefits. Rewards accumulated through activities within the platform can be returned as assets, and are designed to directly contribute to decision-making in the platform's community. Službena web stranica: https://www.bugscoin.com Bijela knjiga: https://bugscoin.gitbook.io/whitepaper Istraživač blokova: https://bscscan.com/address/0xa4b68d48d7bc6f04420e8077e6f74bdef809dea3 Kupi BGSC odmah!

BugsCoin (BGSC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BugsCoin (BGSC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 106.25M $ 106.25M $ 106.25M Ukupna količina: $ 29.44B $ 29.44B $ 29.44B Količina u optjecaju: $ 11.56B $ 11.56B $ 11.56B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 918.80M $ 918.80M $ 918.80M Povijesni maksimum: $ 0.380002 $ 0.380002 $ 0.380002 Povijesni minimum: $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 $ 0.001376708769785941 Trenutna cijena: $ 0.009188 $ 0.009188 $ 0.009188 Saznajte više o cijeni BugsCoin (BGSC)

BugsCoin (BGSC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BugsCoin (BGSC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BGSC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BGSC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BGSC tokena, istražite BGSC cijenu tokena uživo!

