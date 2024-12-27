Bitget Token (BGB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Bitget Token (BGB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Bitget Token (BGB) Informacije Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool. Službena web stranica: https://www.bitget.com/ Bijela knjiga: https://img.bitgetimg.com/multiLang/events/BGB-whitepaper-en-20241227.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x54D2252757e1672EEaD234D27B1270728fF90581

Bitget Token (BGB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Bitget Token (BGB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B Ukupna količina: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B Količina u optjecaju: $ 1.14B $ 1.14B $ 1.14B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.65B $ 5.65B $ 5.65B Povijesni maksimum: $ 8.54 $ 8.54 $ 8.54 Povijesni minimum: $ 0.05835925 $ 0.05835925 $ 0.05835925 Trenutna cijena: $ 4.95337 $ 4.95337 $ 4.95337 Saznajte više o cijeni Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Bitget Token (BGB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BGB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BGB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BGB tokena, istražite BGB cijenu tokena uživo!

