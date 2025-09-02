Više o BGB

BGB Informacije o cijeni

BGB Bijela knjiga

BGB Službena web stranica

BGB Tokenomija

BGB Prognoza cijena

BGB Povijest

Vodič za kupnju BGB

Konverter BGB u fiducijarnu valutu

BGB Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Bitget Token Logotip

Bitget Token Cijena(BGB)

1 BGB u USD cijena uživo:

$4.64024
$4.64024$4.64024
+0.02%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Bitget Token (BGB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:21:11 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 4.49681
$ 4.49681$ 4.49681
24-satna najniža cijena
$ 4.7
$ 4.7$ 4.7
24-satna najviša cijena

$ 4.49681
$ 4.49681$ 4.49681

$ 4.7
$ 4.7$ 4.7

$ 8.48508718732009
$ 8.48508718732009$ 8.48508718732009

$ 0.05835925
$ 0.05835925$ 0.05835925

+0.33%

+0.02%

+3.49%

+3.49%

Bitget Token (BGB) cijena u stvarnom vremenu je $ 4.64016. Tijekom protekla 24 sata, BGBtrgovalo je između najniže cijene $ 4.49681 i najviše cijene $ 4.7, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BGB je $ 8.48508718732009, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.05835925.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BGB se promijenio za +0.33% u posljednjih sat vremena, +0.02% u posljednjih 24 sata i +3.49% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bitget Token (BGB)

No.27

$ 5.29B
$ 5.29B$ 5.29B

$ 285.92K
$ 285.92K$ 285.92K

$ 5.29B
$ 5.29B$ 5.29B

1.14B
1.14B 1.14B

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

1,139,992,036.1
1,139,992,036.1 1,139,992,036.1

99.99%

0.13%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bitget Token je $ 5.29B, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 285.92K. Količina u optjecaju BGB je 1.14B, s ukupnom količinom od 1139992036.1. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.29B.

Bitget Token (BGB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Bitget Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0009279+0.02%
30 dana$ +0.39155+9.21%
60 dana$ +0.06598+1.44%
90 dana$ -0.17098-3.56%
Bitget Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BGB od $ +0.0009279 (+0.02%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Bitget Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.39155 (+9.21%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Bitget Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BGB od $ +0.06598 (+1.44%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Bitget Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.17098 (-3.56%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Bitget Token (BGB)?

Pogledajte Bitget Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Bitget Token (BGB)

Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem. The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.

Bitget Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Bitget Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BGB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Bitget Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Bitget Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Bitget Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Bitget Token (BGB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Bitget Token (BGB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Bitget Token.

Provjerite Bitget Token predviđanje cijene sada!

Bitget Token (BGB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Bitget Token (BGB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BGB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Bitget Token (BGB)

Tražiš kako kupiti Bitget Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Bitget Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BGB u lokalnim valutama

1 Bitget Token(BGB) u VND
122,105.8104
1 Bitget Token(BGB) u AUD
A$7.0530432
1 Bitget Token(BGB) u GBP
3.3873168
1 Bitget Token(BGB) u EUR
3.944136
1 Bitget Token(BGB) u USD
$4.64016
1 Bitget Token(BGB) u MYR
RM19.5814752
1 Bitget Token(BGB) u TRY
190.942584
1 Bitget Token(BGB) u JPY
¥682.10352
1 Bitget Token(BGB) u ARS
ARS$6,391.4027856
1 Bitget Token(BGB) u RUB
373.8576912
1 Bitget Token(BGB) u INR
408.33408
1 Bitget Token(BGB) u IDR
Rp76,068.1845504
1 Bitget Token(BGB) u KRW
6,471.631152
1 Bitget Token(BGB) u PHP
265.0459392
1 Bitget Token(BGB) u EGP
￡E.225.1869648
1 Bitget Token(BGB) u BRL
R$25.2424704
1 Bitget Token(BGB) u CAD
C$6.3570192
1 Bitget Token(BGB) u BDT
563.9186448
1 Bitget Token(BGB) u NGN
7,105.8946224
1 Bitget Token(BGB) u COP
$18,635.1609696
1 Bitget Token(BGB) u ZAR
R.81.7132176
1 Bitget Token(BGB) u UAH
191.9634192
1 Bitget Token(BGB) u VES
Bs677.46336
1 Bitget Token(BGB) u CLP
$4,500.9552
1 Bitget Token(BGB) u PKR
Rs1,314.8357376
1 Bitget Token(BGB) u KZT
2,497.3805136
1 Bitget Token(BGB) u THB
฿149.8307664
1 Bitget Token(BGB) u TWD
NT$142.1281008
1 Bitget Token(BGB) u AED
د.إ17.0293872
1 Bitget Token(BGB) u CHF
Fr3.712128
1 Bitget Token(BGB) u HKD
HK$36.1468464
1 Bitget Token(BGB) u AMD
֏1,773.7475616
1 Bitget Token(BGB) u MAD
.د.م41.6686368
1 Bitget Token(BGB) u MXN
$86.538984
1 Bitget Token(BGB) u SAR
ريال17.4006
1 Bitget Token(BGB) u PLN
16.8437808
1 Bitget Token(BGB) u RON
лв20.0918928
1 Bitget Token(BGB) u SEK
kr43.5711024
1 Bitget Token(BGB) u BGN
лв7.7490672
1 Bitget Token(BGB) u HUF
Ft1,566.0075984
1 Bitget Token(BGB) u CZK
96.747336
1 Bitget Token(BGB) u KWD
د.ك1.4152488
1 Bitget Token(BGB) u ILS
15.544536
1 Bitget Token(BGB) u AOA
Kz4,229.8306512
1 Bitget Token(BGB) u BHD
.د.ب1.74470016
1 Bitget Token(BGB) u BMD
$4.64016
1 Bitget Token(BGB) u DKK
kr29.5578192
1 Bitget Token(BGB) u HNL
L121.3865856
1 Bitget Token(BGB) u MUR
212.519328
1 Bitget Token(BGB) u NAD
$81.4812096
1 Bitget Token(BGB) u NOK
kr46.3551984
1 Bitget Token(BGB) u NZD
$7.8418704
1 Bitget Token(BGB) u PAB
B/.4.64016
1 Bitget Token(BGB) u PGK
K19.6278768
1 Bitget Token(BGB) u QAR
ر.ق16.8901824
1 Bitget Token(BGB) u RSD
дин.464.2016064

Bitget Token Resurs

Za dublje razumijevanje Bitget Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Bitget Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Bitget Token

Koliko Bitget Token (BGB) vrijedi danas?
Cijena BGB uživo u USD je 4.64016 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BGB u USD?
Trenutačna cijena BGB u USD je $ 4.64016. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Bitget Token?
Tržišna kapitalizacija za BGB je $ 5.29B USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BGB?
Količina u optjecaju za BGB je 1.14B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BGB?
BGB je postigao ATH cijenu od 8.48508718732009 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BGB?
BGB je vidio ATL cijenu od 0.05835925 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BGB?
24-satni obujam trgovanja za BGB je $ 285.92K USD.
Hoće li BGB još narasti ove godine?
BGB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BGB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:21:11 (UTC+8)

Bitget Token (BGB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

BGB u USD kalkulator

Iznos

BGB
BGB
USD
USD

1 BGB = 4.64016 USD

Trgujte BGB

BGBUSDT
$4.64024
$4.64024$4.64024
+0.03%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine