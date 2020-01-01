BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles. Službena web stranica: https://bossfighters.game/ Bijela knjiga: https://wiki.bossfighters.game/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x9B784F7Fd6C888463666eb2c05AA6E61628E06B2

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za BOSS FIGHTERS (BFTOKEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 174.66K $ 174.66K $ 174.66K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 104.78M $ 104.78M $ 104.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M Povijesni maksimum: $ 0.085 $ 0.085 $ 0.085 Povijesni minimum: $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 $ 0.000544858445927759 Trenutna cijena: $ 0.0016669 $ 0.0016669 $ 0.0016669 Saznajte više o cijeni BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj BFTOKEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja BFTOKEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku BFTOKEN tokena, istražite BFTOKEN cijenu tokena uživo!

Kako kupiti BFTOKEN Jeste li zainteresirani za dodavanje BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) u svoj portfelj?

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena BFTOKEN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite BFTOKEN povijest cijena odmah!

BFTOKEN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide BFTOKEN? Naša BFTOKEN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte BFTOKEN predviđanje cijene tokena odmah!

