Što je BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

BOSS FIGHTERS Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOSS FIGHTERS.

BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFTOKEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

BOSS FIGHTERS Resurs

Za dublje razumijevanje BOSS FIGHTERS, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BOSS FIGHTERS Koliko BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) vrijedi danas? Cijena BFTOKEN uživo u USD je 0.0016105 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena BFTOKEN u USD? $ 0.0016105 . Provjerite Trenutačna cijena BFTOKEN u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija BOSS FIGHTERS? Tržišna kapitalizacija za BFTOKEN je $ 168.50K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za BFTOKEN? Količina u optjecaju za BFTOKEN je 104.63M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BFTOKEN? BFTOKEN je postigao ATH cijenu od 0.08334376693291244 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BFTOKEN? BFTOKEN je vidio ATL cijenu od 0.000544858445927759 USD . Koliki je obujam trgovanja za BFTOKEN? 24-satni obujam trgovanja za BFTOKEN je $ 57.68K USD . Hoće li BFTOKEN još narasti ove godine? BFTOKEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BFTOKEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.

