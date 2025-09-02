BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001557
$ 0.001557
24-satna najniža cijena
$ 0.0017292
$ 0.0017292
24-satna najviša cijena
$ 0.001557
$ 0.001557
$ 0.0017292
$ 0.0017292
$ 0.08334376693291244
$ 0.08334376693291244
$ 0.000544858445927759
$ 0.000544858445927759
+0.37%
-0.58%
-2.67%
-2.67%
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0016105. Tijekom protekla 24 sata, BFTOKENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001557 i najviše cijene $ 0.0017292, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFTOKEN je $ 0.08334376693291244, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000544858445927759.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFTOKEN se promijenio za +0.37% u posljednjih sat vremena, -0.58% u posljednjih 24 sata i -2.67% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)
No.2758
$ 168.50K
$ 168.50K
$ 57.68K
$ 57.68K
$ 1.61M
$ 1.61M
104.63M
104.63M
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000
10.46%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija BOSS FIGHTERS je $ 168.50K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.68K. Količina u optjecaju BFTOKEN je 104.63M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.
BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena BOSS FIGHTERS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.000009387
-0.58%
30 dana
$ +0.0008959
+125.37%
60 dana
$ -0.0069935
-81.29%
90 dana
$ -0.0119595
-88.14%
BOSS FIGHTERS promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u BFTOKEN od $ -0.000009387 (-0.58%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
BOSS FIGHTERS 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0008959 (+125.37%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
BOSS FIGHTERS 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BFTOKEN od $ -0.0069935 (-81.29%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
BOSS FIGHTERS 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0119595 (-88.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)?
BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.
BOSS FIGHTERS dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BOSS FIGHTERS ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti BFTOKEN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o BOSS FIGHTERS na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BOSS FIGHTERS učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
BOSS FIGHTERS Predviđanje cijene (USD)
Koliko će BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BOSS FIGHTERS.
Razumijevanje tokenomike BOSS FIGHTERS (BFTOKEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFTOKEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti BOSS FIGHTERS (BFTOKEN)
Tražiš kako kupiti BOSS FIGHTERS? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BOSS FIGHTERS na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.