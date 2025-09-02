Više o BFIC

BFIC Cijena(BFIC)

1 BFIC u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena BFIC (BFIC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:08:40 (UTC+8)

BFIC (BFIC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+2.54%

+0.72%

+3.71%

+3.71%

BFIC (BFIC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.419. Tijekom protekla 24 sata, BFICtrgovalo je između najniže cijene $ 0.3609 i najviše cijene $ 0.43, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BFIC je $ 44.5205627668438, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.16099897458104975.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BFIC se promijenio za +2.54% u posljednjih sat vremena, +0.72% u posljednjih 24 sata i +3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu BFIC (BFIC)

No.1429

50.37%

BFIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija BFIC je $ 4.43M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.73K. Količina u optjecaju BFIC je 10.58M, s ukupnom količinom od 21000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.80M.

BFIC (BFIC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena BFIC za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.002995+0.72%
30 dana$ +0.009+2.19%
60 dana$ -0.011-2.56%
90 dana$ -0.0805-16.12%
BFIC promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u BFIC od $ +0.002995 (+0.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

BFIC 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.009 (+2.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

BFIC 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u BFIC od $ -0.011 (-2.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

BFIC 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0805 (-16.12%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena BFIC (BFIC)?

Pogledajte BFIC stranicu Povijest cijena sada.

Što je BFIC (BFIC)

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

BFIC dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje BFIC ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti BFIC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o BFIC na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje BFIC učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

BFIC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će BFIC (BFIC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših BFIC (BFIC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za BFIC.

Provjerite BFIC predviđanje cijene sada!

BFIC (BFIC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike BFIC (BFIC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o BFIC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti BFIC (BFIC)

Tražiš kako kupiti BFIC? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti BFIC na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

BFIC u lokalnim valutama

1 BFIC(BFIC) u VND
11,025.985
1 BFIC(BFIC) u AUD
A$0.63688
1 BFIC(BFIC) u GBP
0.30587
1 BFIC(BFIC) u EUR
0.35615
1 BFIC(BFIC) u USD
$0.419
1 BFIC(BFIC) u MYR
RM1.76818
1 BFIC(BFIC) u TRY
17.23347
1 BFIC(BFIC) u JPY
¥61.593
1 BFIC(BFIC) u ARS
ARS$577.13479
1 BFIC(BFIC) u RUB
33.75464
1 BFIC(BFIC) u INR
36.86781
1 BFIC(BFIC) u IDR
Rp6,868.85136
1 BFIC(BFIC) u KRW
583.56225
1 BFIC(BFIC) u PHP
23.91652
1 BFIC(BFIC) u EGP
￡E.20.33407
1 BFIC(BFIC) u BRL
R$2.27517
1 BFIC(BFIC) u CAD
C$0.57403
1 BFIC(BFIC) u BDT
50.92107
1 BFIC(BFIC) u NGN
641.65241
1 BFIC(BFIC) u COP
$1,682.72914
1 BFIC(BFIC) u ZAR
R.7.37859
1 BFIC(BFIC) u UAH
17.33403
1 BFIC(BFIC) u VES
Bs61.174
1 BFIC(BFIC) u CLP
$405.173
1 BFIC(BFIC) u PKR
Rs118.72784
1 BFIC(BFIC) u KZT
225.50999
1 BFIC(BFIC) u THB
฿13.53789
1 BFIC(BFIC) u TWD
NT$12.82978
1 BFIC(BFIC) u AED
د.إ1.53773
1 BFIC(BFIC) u CHF
Fr0.3352
1 BFIC(BFIC) u HKD
HK$3.26401
1 BFIC(BFIC) u AMD
֏159.98258
1 BFIC(BFIC) u MAD
.د.م3.76262
1 BFIC(BFIC) u MXN
$7.81016
1 BFIC(BFIC) u SAR
ريال1.57125
1 BFIC(BFIC) u PLN
1.52097
1 BFIC(BFIC) u RON
лв1.81427
1 BFIC(BFIC) u SEK
kr3.93441
1 BFIC(BFIC) u BGN
лв0.69554
1 BFIC(BFIC) u HUF
Ft141.40831
1 BFIC(BFIC) u CZK
8.73615
1 BFIC(BFIC) u KWD
د.ك0.127795
1 BFIC(BFIC) u ILS
1.40365
1 BFIC(BFIC) u AOA
Kz381.94783
1 BFIC(BFIC) u BHD
.د.ب0.157544
1 BFIC(BFIC) u BMD
$0.419
1 BFIC(BFIC) u DKK
kr2.66903
1 BFIC(BFIC) u HNL
L10.96104
1 BFIC(BFIC) u MUR
19.1902
1 BFIC(BFIC) u NAD
$7.35764
1 BFIC(BFIC) u NOK
kr4.18581
1 BFIC(BFIC) u NZD
$0.70811
1 BFIC(BFIC) u PAB
B/.0.419
1 BFIC(BFIC) u PGK
K1.77237
1 BFIC(BFIC) u QAR
ر.ق1.52516
1 BFIC(BFIC) u RSD
дин.41.91257

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o BFIC

Koliko BFIC (BFIC) vrijedi danas?
Cijena BFIC uživo u USD je 0.419 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena BFIC u USD?
Trenutačna cijena BFIC u USD je $ 0.419. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija BFIC?
Tržišna kapitalizacija za BFIC je $ 4.43M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za BFIC?
Količina u optjecaju za BFIC je 10.58M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za BFIC?
BFIC je postigao ATH cijenu od 44.5205627668438 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za BFIC?
BFIC je vidio ATL cijenu od 0.16099897458104975 USD.
Koliki je obujam trgovanja za BFIC?
24-satni obujam trgovanja za BFIC je $ 54.73K USD.
Hoće li BFIC još narasti ove godine?
BFIC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte BFIC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 05:08:40 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

