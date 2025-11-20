BETURA Cijena danas

Trenutačna cijena BETURA (BETURA) danas je $ 0,00001926, s promjenom od 2,87% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije BETURA u USD je $ 0,00001926 po BETURA.

BETURA trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- BETURA. Tijekom posljednja 24 sata, BETURA trgovao je između $ 0,00001906 (niska) i $ 0,00002089 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, BETURA se kretao -3,61% u posljednjem satu i -8,07% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54,34K.

Informacije o tržištu BETURA (BETURA)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54,34K$ 54,34K $ 54,34K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19,26K$ 19,26K $ 19,26K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Javni blockchain SOL

